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Temporal de lluvias en CDMX se extenderá casi 6 días: cuándo termina y que alcaldías corren más riesgo

La CDMX se prepara para un cambio drástico en el clima con un temporal de lluvias que traerá tormentas y temperaturas más bajas por casi 6 días.

Fecha en que terminará el temporal de lluvias en CDMX
El temporal de lluvias en México se debe a la tormenta tropical “Rachel”. |Imagen generada con IA.

Escrito por: Iveth Ortiz

La tormenta tropical “Rachel” provocará un temporal de lluvias en gran parte del país, incluyendo a la Ciudad de México (CDMX), que por casi 6 días registrará un descenso de temperaturas y tormentas.

De acuerdo con el aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el temporal comenzará a partir de este miércoles 30 de septiembre y se extenderá por lo menos hasta la otra semana.

Conoce aquí la fecha en que terminará este fenómeno y las alcaldías que podrían verse en riesgo.

¿Cuándo inicia y cuándo termina el temporal de lluvias y frío en CDMX?

El temporal iniciará este miércoles 30 de septiembre y, según el aviso de la SGIRPC, podría prolongarse al menos hasta el lunes 5 de octubre.

Esto no significa que la lluvia caerá de manera uniforme en toda la capital, sino que se mantiene un escenario de fuertes precipitaciones durante varios días, especialmente en la tarde-noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también contempla lluvias para el Valle de México debido a la interacción de sistemas atmosféricos, como la entrada del primer frente frío.

Alcaldías de la CDMX con mayor riesgo de lluvias fuertes

El aviso del temporal de lluvias aplica para las 16 alcaldías, aunque históricamente las zonas de montaña del sur y poniente concentran el mayor volumen de agua.

Por su parte, en demarcaciones del oriente y norte como Iztapalapa y Gustavo A. Madero es donde suelen registrarse las mayores afectaciones, como encharcamientos, debido a la saturación del drenaje.

Entre las alcaldías que pueden considerarse de atención especial se encuentran la Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Milpa Alta y Álvaro Obregón.

Frente frío ingresará con temporal de lluvias

El frente frío número 1 ingresará al país a partir del miércoles 30 de septiembre, por lo que su interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá al descenso de temperatura.

A esto se suma la presencia de la tormenta tropical “Rachel”, ubicada frente a las costas de Michoacán, que aunque no tocará tierra en México, generará un temporal de lluvias en el occidente y sur del país.

La dependencia advierte que las condiciones pueden cambiar durante el periodo, por lo que las alcaldías bajo alerta podrían modificarse conforme avance el temporal.

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