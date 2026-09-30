Temporal de lluvias en CDMX se extenderá casi 6 días: cuándo termina y que alcaldías corren más riesgo
La CDMX se prepara para un cambio drástico en el clima con un temporal de lluvias que traerá tormentas y temperaturas más bajas por casi 6 días.
La tormenta tropical “Rachel” provocará un temporal de lluvias en gran parte del país, incluyendo a la Ciudad de México (CDMX), que por casi 6 días registrará un descenso de temperaturas y tormentas.
De acuerdo con el aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el temporal comenzará a partir de este miércoles 30 de septiembre y se extenderá por lo menos hasta la otra semana.
Conoce aquí la fecha en que terminará este fenómeno y las alcaldías que podrían verse en riesgo.
¿Cuándo inicia y cuándo termina el temporal de lluvias y frío en CDMX?
El temporal iniciará este miércoles 30 de septiembre y, según el aviso de la SGIRPC, podría prolongarse al menos hasta el lunes 5 de octubre.
Esto no significa que la lluvia caerá de manera uniforme en toda la capital, sino que se mantiene un escenario de fuertes precipitaciones durante varios días, especialmente en la tarde-noche.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también contempla lluvias para el Valle de México debido a la interacción de sistemas atmosféricos, como la entrada del primer frente frío.
⚠️ #AvisoEspecial por temporal de #lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre de 2026.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2026
En este periodo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #viento cercanas a 50… pic.twitter.com/rBNmHKCs5D
Alcaldías de la CDMX con mayor riesgo de lluvias fuertes
El aviso del temporal de lluvias aplica para las 16 alcaldías, aunque históricamente las zonas de montaña del sur y poniente concentran el mayor volumen de agua.
Por su parte, en demarcaciones del oriente y norte como Iztapalapa y Gustavo A. Madero es donde suelen registrarse las mayores afectaciones, como encharcamientos, debido a la saturación del drenaje.
Entre las alcaldías que pueden considerarse de atención especial se encuentran la Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Milpa Alta y Álvaro Obregón.
⚠️⛈️☔️ Para la #CDMX se pronostican #Chubascos y #Lluvias fuertes, a partir de mañana miércoles y hasta el próximo viernes. Toma tus precauciones y atiende los #Avisos que emita el #SMNmx, así como las indicaciones de las autoridades de la capital del país ⬇️ pic.twitter.com/60JnfnnQb4— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026
Frente frío ingresará con temporal de lluvias
El frente frío número 1 ingresará al país a partir del miércoles 30 de septiembre, por lo que su interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá al descenso de temperatura.
A esto se suma la presencia de la tormenta tropical “Rachel”, ubicada frente a las costas de Michoacán, que aunque no tocará tierra en México, generará un temporal de lluvias en el occidente y sur del país.
La dependencia advierte que las condiciones pueden cambiar durante el periodo, por lo que las alcaldías bajo alerta podrían modificarse conforme avance el temporal.