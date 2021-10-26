Detectan un candidato a exoplaneta fuera de la Vía Láctea

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que por primera vez se detectaron signos de un exoplaneta fuera de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

La agencia explicó que el posible candidato a exoplaneta se encuentra en la galaxia espiral Messier 51 (M51), también llamada Galaxia Whirlpool, y fue detectado gracias al observatorio de rayos X Chandra.

Los exoplanetas son planetas fuera de nuestro sistema solar, hasta ahora los astrónomos los han encontrado en la galaxia de la Vía Láctea, a menos de unos tres mil años luz, precisó la NASA.

En el caso de M51, se cree que está a unos 28 millones de años luz de distancia, miles de veces más lejos que los exoplanetas de la Vía Láctea.

Candidato a exoplaneta tendría el tamaño de Saturno

Rosanne Di Stefano, astrofísica del Centro Harvard - Smithsonian de Astrofísica en Massachusetts, explicó la importancia del hallazgo para llegar a “otros mundos” que hasta ahora son desconocidos.

Abre un campo nuevo para encontrar otros mundos mediante la búsqueda de candidatos a planeta en longitudes de onda de rayos X, estrategia que posibilita descubrirlos en otras galaxias.

Di Stefano, quien dirigió un estudio publicado en la revista Nature Astronomy, detalló que la investigación se basó en tránsitos, es decir, eventos en los que el paso de un planeta frente a una estrella bloquea parte de su luz y produce una caída.

El tránsito de rayos X que presenciaron los especialistas duró alrededor de tres horas, detectaron al exoplaneta en un sistema binario llamado M51-ULS-1, que contiene un agujero negro o una estrella de neutrones que orbita una estrella compañera con una masa aproximadamente 20 veces mayor que la del Sol.

NEW: Scientists may have detected evidence of a planet candidate orbiting a star outside our Milky Way galaxy for the first time. The exoplanet could be about the size of Saturn: https://t.co/yoeFcGn2RK



Have questions? Head over to @ChandraXRay for a Q&A. pic.twitter.com/TWNWKqnoMb — NASA (@NASA) October 25, 2021

Según las observaciones, el candidato a exoplaneta es del tamaño de Saturno y orbita la estrella de neutrones al doble de la distancia que dicho planeta lo hace del Sol.

“Desafortunadamente, para confirmar que estamos viendo un planeta, probablemente tendríamos que esperar décadas para ver otro tránsito y debido a las incertidumbres sobre cuánto tiempo se tarda en orbitar, no sabríamos exactamente cuándo mirar”, reconoció la coautora del estudio, Nia Imara, de la Universidad de California en Santa Cruz.

Por su parte, Julia Berndtsson, de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, afirmó que el candidato a exoplaneta posiblemente tuvo un “pasado violento”, ya que habría tenido que sobrevivir a la explosión de una supernova que creó la estrella de neutrones o el agujero negro.

Di Stefano y sus colegas buscaron tránsitos de rayos X en tres galaxias más allá de la Vía Láctea, su trabajo cubrió 55 sistemas en M51, 64 sistemas en Messier 101 (la galaxia “Pinwheel”) y 119 sistemas en Messier 104 (la galaxia “Sombrero”), lo que resultó en el único candidato a exoplaneta descrito en párrafos anteriores.

