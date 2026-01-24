Chihuahua se congela: suspenden clases por tormenta invernal

El frío no da tregua en el norte del país. La tercera tormenta invernal llegará con gran intensidad a Chihuahua entre lunes y martes, provocando temperaturas bajo cero, nevadas y caída de aguanieve, por lo tanto las autoridades informaron que se suspenden las clases presenciales en todo el nivel básico en los 67 municipios del estado.

Desde este viernes, el mal tiempo comenzó a hacerse notar con lluvias intensas en municipios del norte, como Ciudad Juárez, Janos y Casas Grandes, lo que encendió las alertas ante el descenso drástico de temperaturas que, según los pronósticos, podría congelar amplias zonas del estado.

Tercer tormenta invernal para #Chihuahua



Se espera nieve y aguanieve en algunos municipios de la entidad, lo que ha provocado que autoridades de educación suspendieran las clases en todo el nivel básico; se esperan temperaturas bajo cero.





Clases suspendidas en todo el estado de Chihuahua

Ante este panorama, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) determinó suspender las clases presenciales y aplicar la modalidad a distancia los días lunes 26 y martes 27 de enero en todas las escuelas de educación básica, como una medida preventiva para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

La decisión se tomó luego de los reportes emitidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil, que advirtieron sobre condiciones climáticas extremas, riesgo de accidentes y posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas debido al hielo y la nieve.

Emite SEyD declaratoria de suspensión de clases presenciales en Educación Básica



Autoridades estatales señalaron que reducir la movilidad es clave para evitar accidentes, caídas, enfermedades respiratorias y otros riesgos asociados a las bajas temperaturas. También hicieron un llamado a madres, padres de familia, docentes y directivos a mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que el clima podría empeorar en las próximas horas.

Frío extremo, nieve y lluvias en Chihuahua

Los pronósticos indican que Chihuahua será una de las entidades más afectadas por esta tormenta invernal, con temperaturas que podrían descender hasta los -10 grados, principalmente en zonas serranas y montañosas. Además, no se descarta la caída de nieve y aguanieve, acompañada de fuertes rachas de viento.

El frío intenso, combinado con humedad, podría generar carreteras congeladas, baja visibilidad por niebla y un aumento en los riesgos para automovilistas y peatones, por lo que se recomienda evitar traslados innecesarios y extremar precauciones.

Alerta por tormenta invernal en México

Una masa de aire polar ártico reforzará los frentes fríos activos, generando nevadas, lluvias fuertes, vientos intensos y heladas severas, especialmente en Chihuahua y estados del norte. Se esperan temperaturas de hasta -10 °C, rachas de viento superiores a 70 km/h y posibles afectaciones en caminos y zonas urbanas.

Recomendaciones ante la tormenta invernal

Protección Civil exhorta a la población a abrigarse por capas, proteger cabeza y rostro, evitar exposiciones prolongadas al frío, consumir líquidos calientes y poner especial atención en niños, personas adultas mayores y mascotas. También se recomienda asegurar techos, limpiar desagües y extremar precauciones ante posibles caídas por superficies congeladas.