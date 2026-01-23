Pronóstico severo: Tormenta invernal en EU afectará también al norte de México con olas de frío

Un panorama meteorológico de extrema complejidad se cierne sobre el territorio mexicano para el cierre de esta semana. La Coordinación Nacional de Protección Civil, bajo el ala de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, ha emitido una declaratoria de alerta dirigida a la ciudadanía para que se intensifiquen los cuidados por una tormenta invernal que afectará a EU y algunos estados del norte del México.

Alertas por clima extremo en México: frío, lluvias y vientos fuertes desde este viernes

Esta urgencia surge ante un desplome térmico sin precedentes y una serie de eventos atmosféricos severos que comenzarán a manifestarse desde este viernes y se prolongarán hasta el domingo 25 de enero, afectando principalmente las regiones del norte, noreste y el centro del país.

La génesis de este fenómeno radica en una interacción múltiple de sistemas. El Servicio Meteorológico Nacional ha identificado la convergencia de la Tercera Tormenta Invernal de la temporada con el Frente Frío Número 31, a los que se suman una masa de aire de origen ártico y un río atmosférico.

Las autoridades locales advierten que prepararse no solamente se trata de comprar comida, sino de anticipar días de aislamiento https://t.co/zBK0fnKqVD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2026

Esta combinación de factores no solo provocará un frío persistente, sino que desencadenará un ciclo de precipitaciones, ráfagas de viento de gran escala y precipitaciones sólidas que avanzarán desde el noroeste hacia el corazón de la República.

El inicio de la crisis este viernes presenta riesgos específicos para el estado de Coahuila, donde la inestabilidad en la atmósfera podría generar fenómenos de torbellinos o tornados, además de lluvias de gran intensidad. No obstante, se espera que el sábado 24 de enero sea la fecha con las mayores complicaciones.

Estados afectados por fenómenos severos pronosticados con riesgo de inundaciones y torbellinos

En Durango, por ejemplo, las autoridades advierten sobre lluvias torrenciales que podrían alcanzar acumulaciones de hasta 150 milímetros, lo que eleva significativamente el peligro de inundaciones o el desbordamiento de cuerpos de agua.

El frío alcanzará niveles críticos durante la madrugada del domingo en las zonas montañosas de Chihuahua, con termómetros que podrían marcar hasta 20 grados bajo cero. Paralelamente, se registrarán vientos huracanados de hasta 100 kilómetros por hora en Zacatecas y los estados fronterizos mencionados.

#Importante | La Tercera Tormenta Invernal, frente frío 31, masa de aire Ártico y un río atmosférico, provocará drástico descenso de la temperatura, un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas. pic.twitter.com/wYsMAeJyDE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2026

En el ámbito de la seguridad vial, el pronóstico es especialmente sombrío para las rutas de Coahuila debido a la lluvia engelante, un fenómeno que transforma el asfalto en una pista de hielo de forma inmediata. Asimismo, la caída de nieve o aguanieve será una constante en las serranías de Baja California, Sonora y Sinaloa.

Para el cierre del periodo, el domingo, la perturbación se desplazará hacia el Golfo de México. Esto activará un evento de "Norte" con vientos potentes en Veracruz y Tamaulipas, generando olas que podrían superar los cuatro metros de altura, lo que implica restricciones estrictas para la navegación.

En tierra firme, estados como Nuevo León y San Luis Potosí también experimentarán lluvia engelante, mientras que la nieve comenzará a cubrir las cimas más altas del centro del país, afectando al Nevado de Colima y al Pico de Orizaba.

Recomendaciones de protección civil por fríos y tormenta invernal

Ante este escenario, la protección civil enfatiza la importancia de vestirse con múltiples capas de ropa para conservar el calor. En el hogar, es imperativo aislar las cañerías para evitar rupturas y garantizar que cualquier sistema de calefacción basado en combustión tenga ventilación suficiente para prevenir muertes por inhalación de gases tóxicos .

En las carreteras, se recomienda disminuir la velocidad ante la niebla y el hielo negro. Finalmente, se aconseja a la población mantenerse alejada de estructuras que puedan colapsar por el viento y evitar a toda costa el cruce de zonas anegadas.

