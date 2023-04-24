Terremoto de 7.1 en Indonesia provoca alerta de tsunami desde la Isla de Sumatra

Un fuerte terremoto sacudió a Indonesia este lunes 24 de abril, concretamente en la Isla de Sumatra y de magnitud 7.1 preliminar, por lo que provocó la alerta de tsunami en la región y que el movimiento empezara a ser monitoreado por distintas organizaciones en el mundo.

En un principio, la magnitud había sido reportada de 7.3; sin embargo, más tarde fue reajustada y el Centro de Investigacióin Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) reportó que el sismo había ocurrido a 170 kilómetros de Teluk Dalam y de magnitud 71.

Fue la Agencia de Geofísica de Indonesia la que reportó que había ocurrido en la Isla de Sumatra y que se había levantado la alerta de posible tusnami, por lo que Departamento Meteorológico de Indonesia monitorea la situación, además del Centro Sismológico europeo-Mediterráneo, ya que el sismo ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros.

UPDATE: 7.3 magnitude earthquake hit off the West of Indonesia’s Sumatra Island. Triggered tsunami warning, says meteorological department #cgtnamerica — CGTN (@CGTNOfficial) April 24, 2023

¿Dónde está Indonesia?

Indonesia se encuentra al sudeste de Asia y está compuesta con varias islas, concretamente por debajo de Malasia, Singapur y Brunei, pues su territorio abarca distintos puntos separados por mar; pero respecto al tema sismológico, este país isleño es uno de los que más terremotos sufre en el mundo, pues se encuentra entre el "Anillo de Fuego del Pacífico".

Esto es referente a que en esta zona se activan diferentes placas tectónicas de la corteza terrestre, por lo que es común la aparición de sismos en Indonesia y el constante monitoreo por una posible alerta de tsunami o marea alta.

La Isla de Sumatras pertenece a Indonesia, un país integrado por miles de islas y cerca del “Anillo de Fuego del Pacífico”|Google

¿Qué es el "Anillo de Fuego del Pacífico"?

También conocido como el "Cinturón de Fuego", este anillo rodea prácticamente todo el océano Pacífico y se trata de una cadena de placas tectónicas con un aproximado de 40 mil kilómetros de longitud. Debido a esta extensión territorial, la actividad sísmica y volcánica que reúne significa el 90 y 75 porciento de todo el mundo, respectivamente.

Este "Anillo de Fuego" recorre desde Sudamérica y hasta Norteamérica, pasando por México del lado del Pacífico. Además toca con Japón y muy cerca de Filipinas, países donde se ha registrado una intensa y devastadora actividad sísmica a lo largo de los años.

