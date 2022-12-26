Un día como hoy: Así fue el Terremoto de 9.1 en costas de Indonesia

Un día como hoy, el 26 de diciembre de 2004, se registró un terremoto de magnitud 9.1 que generó un tsunami en la costa occidental de la isla de Sumatra en Indonesia. El saldo fue de al menos 150 mil personas muertas en 15 países del sur y sureste asiático.

De acuerdo con el documento "El terremoto y posterior tsunami del 26 de diciembre de 2004 en Indonesia" de Beatriz Estrada Roldán y Josef Farbiarz Farbiarz, en punto de las 07:58 de la mañana, hora local de Sumatra, se registró el sismo de 9.1. Este evento es uno de los mayores ocurridos desde 1900, después del terremoto de Chile en 1960.

El terremoto y tsunami cobró la vida de más de 200 mil personas|Twitter @BAlagaratnam

¿Cuáles fueron los efectos del terremoto y tsunami de Indonesia en 2004?

Según el texto, a consecuencia del terremoto, se generó un tsunami que viajó a través del océano Índico cobrando la vida de más de 200 mil personas; sin embargo, se habla de más víctimas.

Se calcula que más de 90 mil personas murieron en Indonesia, 41 mil en Sri Lanka, 10 mil en India, 5 mil en Tailandia, 120 en Somalia, 90 en Myanmar, 66 en Malasia, 46 en las Islas Maldivas, 10 en Tanzania, dos en Bangladesh, y una persona murió en Seychelles y en Kenya.

Además de la población local afectada, algunas de las víctimas eran turistas por lo que los efectos del terrible desastre cruzaron fronteras. Tal es el caso de Suecia, el cual afirmó que se trató del peor desastre en su historia debido a la gran cantidad de turistas suecos que perdieron la vida.

En algunas zonas afectadas por el tsunami, las olas llegaban hasta los 30 metros de altura.

Afectó a 15 países|Twitter @amirwahir

Indonesia conmemora a los fallecidos por terremoto y tsunami de 2004

Este 26 de diciembre, en diversas partes de Indonesia se conmemoró a las cientos de miles de personas que perdieron la vida durante el terremoto y tsunami que aconteció en 2004.

Las autoridades de Aceh, así como policías y asociaciones locales de pescadores, entre otros grupos, convocaron a oraciones en memoria de las más de 200 mil personas fallecidas en Indonesia y el mundo.

