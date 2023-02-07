¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 7 de febrero

En la mañanera de AMLO se dio a conocer las cifras en materia de seguridad, como el informe de Cero Impunidad, además de la ayuda brindada a Chile y a Turquía. Este es el resumen de lo que dijo López Obrador el martes 7 de febrero.

Destacan liberación de más de 20 vinculados al narco

El Secretario de Mariana, José Rafael Ojeda, criticó en la mañanera de AMLO la liberación de más de una veintena de personas vinculadas con bandas del narcotráfico, aunque no dio a conocer el nombre del juez.

“Hay un juez de distrito que ha liberado a 24 personas vinculadas por narcotráfico”, indicó.

#EnLaMañanera | Sin dar nombres, el Secretario de Mariana, José Rafael Ojeda criticó la liberación de más de una veintena de personas vinculadas con bandas del narcotráfico pic.twitter.com/kW7mLpDhFi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2023

Al menos 18 detenidos generadores de violencia

Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, informó en la mañanera de AMLO que hay más de 615 detenidos del 17 de enero al 6 de febrero, de los cuales 18 son de relevancia, ya que eran generadores de violencia.

También destacó que hay más de 475 armas decomisadas y 203 aseguranzas de droga. Mientras que a nivel nacional se reportaron 12 mil 264 detenitos, de los cuales 11 mil 938 fueron presentados ante el Ministerio Público.

Ayuda humanitaria para Turquía y Siria llegará en 20 horas

Luis Cresencio Sandoval indicó que desde el AIFA despegó una aeronave con ayuda humanitaria de diversas dependencias como Sedena, Semar, SRE, Cruz Roja y Protección Civil para Turquía y Siria, que se prevé llegue a Adara, ciudad de Turquía.

#EnLaMañanera | En 20 horas llegará el equipo de rescate mexicano a #Turquía así lo informó el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval pic.twitter.com/q8Kp5zUQw4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2023

Más de un millón de autos chocolate regularizados

Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad, indicó en la mañanera de AMLO que al 6 de febrero se tienen contabilizado un millon 170 mil 579 autos regularizados en 143 módulos.

Recordó que será hasta el 31 de marzo cuando concluya el plazo para que se realice la regularización de este tipo de vehículos, cuyos recursos se usan para la pavimentación.

AIFA suma más de un millón de pasajeros transportados

Isidoro Pastor, director general del AIFA, indicó que hasta el 6 de febrero se tienen contabilizados un millón 130 mil pasajeros transportados, de los cuales 187 mil 141 pasajeros fueron durante el mes de enero.

AMLO asegura que hay campaña en contra de cabotaje

López Obrador acusó que dueños de aerolíneas mexicanas han armado una campaña para oponerse a que aerolíneas internacionales operen vuelos al interior del país, conocido como cabotaje.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ acusó que dueños de aerolíneas mexicanas han armado una campaña para oponerse a que aerolíneas internacionales operen vuelos al interior del país pic.twitter.com/6XAnhi8ydE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 7 de febrero?

El Presidente abordó el tema del AIFA, las aerolíneas extranjeras, entre otros temas. Estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 7 de febrero.