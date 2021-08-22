Hombre compra edificio y encuentra tesoro de miles de dólares en EU

Un hombre compró un edificio en la ciudad de Geneva, Nueva York, en Estados Unidos (EU), sin saber lo que iba encontrar en el ático, ya que se llevó una gran sorpresa cuando descubrió un tesoro en antigüedades valuadas en 100 mil dólares, es decir, alrededor de 2 millones de pesos.

De acuerdo con medios internacionales, David Whitcomb adquirió un antiguo edificio de tres pisos en EU diciembre de 2020 para extender su bufete de abogados. Sin embargo, al explorar el tercer piso encontró un ático completamente sellado, donde estaba el tesoro, en su mayoría compuesto por fotografías.

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El tesoro que el abogado encontró en el antiguo edificio de EU consta de cientos de objetos de un estudio fotográfico de principios del siglo pasado, los cuales se planea que sean subastados en septiembre de este año.

Entre los objetos del tesoro hay pilas de fotos, marcos, negativos de cristal y equipos que pertenecieron al fotógrafo James Ellery Hale, quien trabajó en la ciudad de Nueva York entre 1892 y 1920, de acuerdo con medios locales. Una de las piezas más destacadas es un retrato enmarcado de Susan B. Anthony, una de las pioneras del movimiento feminista en en EU.

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Comparan al tesoro con una cápsula del tiempo

El dueño del edificio en EU dijo a medios internacionales que el tesoro que encontró es como una “cápsula del tiempo en el apogeo de la fotografía”, debido al material que contiene, ya que en la época en la que fue realizado no había un fácil acceso a las cámaras fotográficas.

Los expertos de One Source Auctions que se encargarán de realizar la subasta, el tesoro fotográfico podría alcanzar un valor de 100 mil dólares. El evento está programado para el próximo 18 de septiembre, cuando serán expuestos cerca de 350 objetos hallados en el ático del edifico.

El retrato de la feminista Susan B. Anthony se subastará con un precio inicial de 5 mil dólares (100 mil pesos).