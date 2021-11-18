Texas pide a Biden tener un diálogo agresivo con AMLO

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbot, le pidió al presidente Joe Biden tener un “diálogo agresivo” durante la cumbre de Líderes del Norte con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La petición a Biden por parte del gobernador de Texas incluía abordar temas sobre la seguridad en la frontera con México, además de atender las amenazas contra las empresas energéticas de Estados Unidos por parte de AMLO.

Abbot le pidió a Biden que se “comprometa con el gobierno mexicano sobre las formas de prevenir el contrabando de personas, las drogas y el flujo continuo de inmigrantes ilegales a Texas”, durante la cumbre de Líderes del Norte.

Nos reunimos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien expresamos el ánimo de fortalecer la integración económica de América del Norte y nuestro reconocimiento a la iniciativa con dimensión social para regularizar a migrantes que viven y trabajan en ese país. pic.twitter.com/5PoXFcuSZd — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 18, 2021

El gobernador de Texas exigió acordar medidas para cuidar los intereses estadounidenses de la incautación por parte de México, sobre todo en la violación a las leyes del comercio internacional.

Con el fin de proteger las inversiones de energía en la región, le imploro a su administración que inicie un compromiso agresivo con México e inicie de inmediato un diálogo entre nuestros países. Las acciones de México para reducir la competencia de Pemex se han intensificado constantemente.

De acuerdo con el gobernador de Texas, el presidente Biden debe tomar acciones porque la situación actual no es sostenible para las empresas de Estados Unidos que quieren continuar operando en México.

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Por otro lado, pidió entablar un diálogo con los funcionarios mexicanos para discutir la retirada de la Guardia Nacional de los intereses estadounidenses

También me ha llamado la atención que el gobierno mexicano está utilizando fuerzas policiales militarizadas (en referencia a la Guardia Nacional) para evitar el funcionamiento de empresas estadunidenses, lo que socava la credibilidad de Estados Unidos como socio comercial mientras la crisis fronteriza continúa devastando Texas.

Según el gobernador de Texas, estos puntos deben ser tratados entre Biden y AMLO, pues actualmente están obstaculizando las relaciones bilaterales de comercio entre ambas naciones.

Se está convirtiendo rápidamente en una barrera absoluta para el libre comercio, las transacciones energéticas y la inversión privada estadunidense en la región.

AMLO dice a Biden que está atendiendo la reforma migratoria

Durante la reunión bilateral que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, abordaron la situación migratoria entre ambas naciones.

En el encuentro realizado en la Casa Blanca, AMLO mencionó que le dará apoyo a la iniciativa de Biden para regularizar el estatus de 11 millones de migrantes en Estados Unidos.

AMLO también aseguró sentirse satisfecho con esta iniciativa, pues beneficiará a millones de mexicanos que trabajan en el país del norte, por lo que dijo sentirse a gusto de participar en la cumbre.

Vamos a darle seguimiento a esa iniciativa que beneficia millones de migrantes mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos, es una iniciativa entre otras cosas con dimensión social, es una iniciativa para hacer justicia y por eso nos da mucho gusto estar aquí presidente.

Además, AMLO destacó que Biden es el presidente que más se ha interesado en mejorar la situación de los migrantes.