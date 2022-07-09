Gobernador de Texas autoriza a Guardia Nacional detener migrantes

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva que autoriza a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Texas detener y devolver a los migrantes que crucen de manera ilegal la frontera entre Estados Unidos (EU) y México.

Greg Abbott considera esta orden ejecutiva como una respuesta a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, (EU), por el incumplimiento de las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso.

“Las comunidades fronterizas de Texas están siendo invadidas por un récord histórico de inmigración ilegal, drogas y contrabandistas que cruzan nuestra frontera. Para ayudarlos, autoricé a la Guardia Nacional de Texas y al DPS a devolver inmigrantes ilegales a la frontera y repeler a los inmigrantes en la frontera”, expresó Greg Abbott a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, el gobernador de Texas aseguró que la falta de cumplimiento sobre las leyes de inmigración ha generado una cifra histórica de cruces ilegales, con 5 mil migrantes detenidos durante el pasado fin de semana.

Texas border communities are being overrun by an all-time record of illegal immigration, drugs & smugglers crossing our border.



To help them I authorized the Texas National Guard & DPS to Return Illegal Immigrants to Border & repel migrants at the border. https://t.co/SU4oiHTUIR — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 9, 2022

Activistas aseguran que es una medida extremista

La medida de Greg Abbott, gobernador de Texas, se ha considerado controversial debido a la expansión significativa de los poderes normales de la Guardia Nacional y policía estatal, que hasta ahora sólo entregaban a los migrantes a agentes de Patrulla Fronteriza.

Defensores de los derechos humanos califican esta medida como “extremista”, ya que esta decisión ha generado interrogantes sobre el entrenamiento con que el que cuenta la Guardia Nacional para detener y transportar a los migrantes.

¿Qué incluirá esta nueva orden ejecutiva?

De acuerdo al gobernador de Texas, algunas de las acciones de la orden ejecutiva incluyen el lanzamiento de la operación “Lone Star”, así como del despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Por otro lado se arrestaran y encarcelarán a los delincuentes que traspasan o cometen otros delitos estatales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos (EU) y México.

Además se tomarán medidas agresivas para asegurar la frontera mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pone fin a las expulsiones del Título 42, incluido el transporte de inmigrantes a Washington, DC.

