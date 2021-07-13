La Academia de la Televisión estadounidense dio a conocer a los nominados a los Emmys 2021, en donde producciones como "The Crown" y "The Mandalorian" dominaron con 24 nominaciones, mientras que una de las grandes sorpresas fue "WandaVision", de Disney y Marvel Studios, con un total de 23 postulaciones.

"The Crown" consiguió nominaciones en las categorías más importantes de la premiación, como Mejor Serie de Drama, y dos postulaciones en el apartado de Mejor Actriz, para Olivia Colman (Reina Isabel II) y Emma Corrin (Princesa Diana).

Aunque las tres temporadas previas de esta serie también han tenido nominaciones en la categoría de Drama, Netflix, su casa productora, nunca se ha hecho de una estatuilla en esta categoría. Otras nominaciones incluyen categorías técnicas, como Mejor Guión, Mejor Edición, Mejor Edición de Vestuario, Mejor Fotografía y Mejor Dirección, entre otras.

La otra gran nominada es "The Mandalorian", que con su segunda temporada consiguió 24 postulaciones en las categorías de Mejor Serie de Drama, Mejor Guion, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Edición de Audio, Mejores Efectos Visuales, entre otras.

WandaVision, la gran sorpresa

"WandaVision", la primera serie original de Marvel Studios para la plataforma Disney+, fue la gran sorpresa entre los nominados, con un total de 23 postulaciones.

La serie que narra la vida imaginaria de Wanda Maximoff y Vision consiguió nominaciones en las categorías de Mejor Serie Limitada, Mejor Actriz en Serie Limitada (Elizabeth Olsen), Mejor Actor en Serie Limitada (Paul Bettany), Mejor Actriz Secundaria (Kathryn Hahn), Mejor Dirección y Mejor Guión.

Nominados en categorías más importantes de los Emmys 2021

Serie de Drama

“The Boys” (Amazon Prime Video)

“Bridgerton” (Netflix)

“The Crown” (Netflix)

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Lovecraft Country” (HBO)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Pose” (FX)

“This Is Us” (NBC)

Serie de Comedia

“Black-ish” (ABC)

“Cobra Kai” (Netflix)

“Emily in Paris” (Netflix)

“Hacks” (HBO Max)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“The Kominsky Method” (Netflix)

“Pen15” (Hulu)

“Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Serie Limitada

“I May Destroy You” (HBO)

“Mare of Easttown” (HBO)

“The Queen’s Gambit” (Netflix)

“The Underground Railroad” (Amazon Prime Video)

“WandaVision” (Disney Plus)

Mejor Actor en serie de Drama

Sterling K. Brown (“This Is Us”)

Jonathan Majors (“Lovecraft Country”)

Josh O’Connor (“The Crown”)

Regé-Jean Page (“Bridgerton”)

Billy Porter (“Pose”)

Matthew Rhys (“Perry Mason”)

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Uzo Aduba (“In Treatment”)

Olivia Colman (“The Crown”)

Emma Corrin (“The Crown”)

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”)

Mj Rodriguez (“Pose”)

Jurnee Smollett (“Lovecraft Country”)

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Anthony Anderson (“Black-ish”)

Michael Douglas (“The Kominsky Method”)

William H. Macy (“Shameless”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Kenan Thompson (“Kenan”)

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Aidy Bryant (“Shrill”)

Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”)

Allison Janney (“Mom”)

Tracee Ellis Ross (“Black-ish”)

Jean Smart (“Hacks”)

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Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para TV

Paul Bettany (“WandaVision”)

Hugh Grant (“The Undoing”)

Ewan McGregor (“Halston”)

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)

Leslie Odom Jr. (“Hamilton”)

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para TV

Michaela Coel (“I May Destroy You”)

Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”)

Elizabeth Olsen (“WandaVision”)

Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”)

Kate Winslet (“Mare of Easttown”)

Mejor Talk Show

“Conan”

“The Daily Show With Trevor Noah”

“Jimmy Kimmel Live”

“Last Week Tonight With John Oliver”

“The Last Show With Stephen Colbert”

Programa de Competencia

“The Amazing Race”

“Nailed It”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“The Voice”

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