¿Por qué se celebra el Día Mundial del Rock el 13 de julio?

Este martes 13 de julio se celebra una nueva edición del Día Mundial del Rock, y los amantes de este género musical lo festejan escuchando a sus bandas y rockeros favoritos, pero, ¿de dónde viene esta conemoración?

Live Aid, el origen del Día Mundial del Rock

Esta celebración se remonta al 13 de julio de 1985, cuando se llevó a cabo el concierto benéfico Live Aid, para ayudar a los países de África Occidental que sufrían de una crisis de hambruna, todo bajo convocatoria del músico y actor Bob Geldof.

El evento Live Aid se llevó a cabo en dos ciudades en simultáneo, comenzando en el antiguo Estadio Wembley, de Londres, y cerrando en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia, Estados Unidos.

El nombre Live Aid es traducido como “ayuda en vivo”, y hay cientos de historias alrededor de este mega concierto.

Una lluvia de rock

El Estadio Wembley recibió a más de 72 mil personas, además de que fue la primera transmisión satelital que llegó a más de 160 países, incluyendo México y América Latina. El show arrancó con un homenaje a la realeza, pues el príncipe Carlos y su entonces esposa, la princesa Diana, estaban presentes el inmueble. De inmediato, Status Quo arrancó con “Rocking All Over the World”.





Dentro del Live Aid, se presentaron figuras como Statuos Quo, Black Sabbath, Sting, Dire Stripes, The Who, Stevie Wonder, Eric Clapton, Carlos Santana, David Bowie, Duran Duran, Wham!, Scorpions, Madonna, entre otros.

Algunas de las presentaciones más recordadas están la de U2, cuyo líder, Bono, se bajó del escenario por casi seis minutos, sin que sus compañeros pudieran verlo y, en consecuencia, no sabían si podían seguir tocando o tenían que parar. También se dice que Freddie Mercury, líder de Queen, coqueteó con el vocalista de U2.

Otra anécdota recordada es la de Phil Collins, el único músico que se pudo presentar en vivo en Londres y en Filadelfia. Luego de terminar su presentación en Wembley, viajó en helicóptero al aeropuerto y tomó un vuelo a Filadelfia para presentarse ante el público estadounidense.

La presentación más importante fue sin duda la de Queen, banda que llevaba separada un par de años y que se reunió por esta noble causa y dejando una de las presentaciones más memorables en la historia del rock, interpretando temas como “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga” y “We Are the Champions”.

Live Aid- Queen- Full Set HQ

Gracias a esta fusión única de rockeros de todo el mundo, se estableció al 13 de julio como el Día Mundial del Rock, con la intención de no olvidar nunca lo logrado por este género musical, pues el concierto cumplió su objetivo y África Occidental recibió donativos mayores al millón de libras esterlinas para combatir la hambruna.

Bob Geldof repitió la fórmula 20 años después, en 2005, con el concierto Live 8, aunque no se realizó en el Día Mundial del Rock, sino una semana antes. En aquella ocasión, músicos se unieron para pedir al G8, los ocho países más poderosos del mundo, que se unieran para combatir las crisis de hambruna y de salud en África. En esta edición participaron U2, Paul McCartney, Muse, Coldplay, Green Day, entre otros, además de que fue la última presentación de Pink Floyd con su alineación original.

