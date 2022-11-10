The Orchard, jardín en aeropuerto de Qatar para la Copa del Mundo

The Orchard (el huerto), es el nombre del impactante jardín tropical que fue construido al interior del Aeropuerto Internacional de Hamad en Qatar. El país sede de la Copa del Mundo, efectuó trabajos de remodelación en la terminal aérea para recibir de la mejor manera a los visitantes durante el magno evento de Qatar 2022.

Este enorme jardín tropical, que se encuentra en el centro de la terminal, se ha convertido en la principal atracción y estrella de la nueva ampliación del aeropuerto internacional de Qatar que fue revelado a los medios durante este el jueves (10 de noviembre de 2022).

Los trabajos de expansión y construcción de este jardín tropical, se efectuaron con la finalidad de recibir al turismo durante la Copa del Mundo que comienza a finales de este mes.

Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, señala que el jardín The Orchard es "inigualable en cualquier parte del mundo" mientras le mostró a los medios locales y extranjeros, las nuevas instalaciones en el aeropuerto internacional de Hamad.

Cabe señalar que con la ampliación del Aeropuerto Internacional de Hamad, se brindará la posibilidad de atender a más de 58 millones de turistas, 18 millones más que su capacidad anterior de 40 millones. Además, con dicha expansión se marca un antes y un después en términos de avance del turismo para Qatar en especial durante esta Copa del Mundo.

Hamad International Airport (HIA) unveils airport expansion & The Orchard

The ORCHARD is an indoor tropical garden located at the center of the terminal expansion. pic.twitter.com/bAayUO9SvA — Airport Tidings (@AirportTidings) November 10, 2022

The Orchard: jardín tropical de 6 mil metros cuadrados de flora

Una de las principales características y quizás la más atractiva en The Orchard, es la enorme fuente de agua (de 575 metros cuadrados), que además de adorno, cuenta con una planta acuática para conformas un bioestanque sostenible.

Este peculiar jardín tropical alberga una enorme cantidad de fauna, The Orchard cuenta con más de 300 árboles y 25 mil plantas provenientes de bosques sostenibles de diversas partes del mundo.

Cabe señalar que la Copa del Mundo de Qatar 2022, que comenzará el 20 de noviembre, atraerá a más de un millón de turistas que llegarán principalmente a través del Aeropuerto Internacional de Hamad y por el recién reabierto Aeropuerto Internacional de Doha, capital de Qatar.