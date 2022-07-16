The Rolling Stones comparte escenario con coro ucraniano en Viena

La legendaria banda de rock británica, The Rolling Stones, compartió su escenario con dos coros de jóvenes ucranianos interpretando el éxito de 1969 “You Can’t Always Get What You Want”, durante un concierto de la banda en Viena.

Los coros de jóvenes ucranianos portaban una camiseta blanca con el logotipo de la lengua y los labios de The Rolling Stones, impreso con los colores de la bandera de Ucrania, mientras interpretaban la canción acapella, acompañados de los instrumentos de la banda, incluyendo a Mick Jagger, líder de la banda.

A wonderful show in Vienna, thanks so much! And a huge thank you to the amazing choir that joined us all the way from Ukraine for the encore! 💙💛 pic.twitter.com/xzgmIt8nWJ — The Rolling Stones (@RollingStones) July 15, 2022

Coro ucraniano viaja desde Kiev para presentarse con The Rolling Stones

El grupo de jóvenes fue dirigido por el maestro de coro Ruben Tolmachov, el coro de niños Dzvinochok y el coro de niñas Vognyk.

La página oficial de The Rolling Stones, informó a través de un comunicado, que ambos grupos viajaron desde Kyiv para compartir el escenario con la banda durante su concierto en Viena.

La aparición del los coros de jóvenes provenientes de Ucrania, ocurrió hasta el final del concierto realizado en el Estadio Ernst Happel, en Viena.

Actualmente, la famosa banda británica, The Rolling Stones, están presentando su gira europea Sixty 2022, la cual tendrá concierto en París, Berlín y Estocolmo hasta que su gira finalice en el mes de agosto.

The Rolling Stones cumple 60 años como banda

El 12 de julio de 1962, la famosa banda de rock británica, The Rolling Stones, realizó su primer concierto en el Marquee Club de Londres, trascendiendo en la historia de la música.

A lo largo de su carrera, se calcula que The Rolling Stones han vendido alrededor de 250 millones de discos y ahora, en la época de la música digital, sus éxitos continúan siendo referencia de las plataformas digitales de música.

THE ROLLING STONES TURN SIXTY TODAY!!! July 12 1962 is where it officially all started for the world’s greatest rock’n’roll band!! Join us in celebrating, by tweeting why you love the Stones and your favourite songs and memories!! 🎉🥳#StonesSIXTY pic.twitter.com/CbEsojNA2A — The Rolling Stones (@RollingStones) July 12, 2022

En México, el nombre de The Rolling Stones fue reconocido en 1963, un año después de su concierto en el Marquee Club de Londres, cuando la compañía de discos Peerless y Radio Capiral lanzó el programa “La ola inglesa”.

Con información de Reuters.

