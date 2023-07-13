Un grupo de surfistas tuvo un encuentro cercano con un gran tiburón blanco en una playa de California, Estados Unidos; sin embargo, el animal pasó desapercibido, los bañistas no se dieron cuenta de su presencia, ni el tiburón les prestó atención a las personas.

El momento fue grabado por un dron que captó desde las alturas de la playa San Onofre; en el video se ve a varias personas montadas en sus tablas de surf, cuando de pronto un gran tiburón blanco apareció debajo.

Sin embargo, la presencia del animal no disuadió a los surfistas que esperaban las olas para disfrutar de su deporte. En gran blanco tampoco mostró mucho interés en los bañistas, ya que siguió nadando sin atacar a nadie. Por fortuna, el momento no se salió de control y nadie resultó herido.

Según la NOAA (Administración Nacional del Océano y la Atmósfera), los tiburones rara vez atacan a los humanos a pesar de su reputación.

Tiburón sorprende a bañistas en la orilla de la playa en Florida

Recientemente ocurrió otro encuentro entre bañistas y un tiburón en una playa de Estados Unidos. A principios de julio, se viralizaron varios videos en los que se vio a un tiburón nadando muy cerca de la orilla en Navarre Beach, Florida.

En las imágenes se pudo apreciar la aleta dorsal del animal saliendo en medio de las personas que se encontraban disfrutando del mar y el sol.

Cuando algunos bañistas se dieron cuenta de la presencia, salieron rápidamente del mar y alertaron a los demás para que también se pusieran a salvo; no obstante, algunos no hicieron caso y continuaron en las olas.

Este verano se ha informado de una serie de ataques de tiburones en Estados Unidos, incluso en el noreste. Según el sitio web Tracking Sharks, hasta principios de junio, se informaron al menos 16 ataques de este tipo en el país; nueve de ellos en Florida, ninguno fue fatal.

