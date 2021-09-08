Recuperan video del último Tigre de Tasmania antes de extinguirse

Los avances tecnológicos permitieron recuperar un video que muestra al último ejemplar de Tigre de Tasmania, antes de que se extinguiera la especie hace más de 85 años. La grabación fue restaurada y transformada a color para mostrar de mejor manera las características físicas del animal.

El Archivo Nacional de Cine y Sonido de Australia (NFSA, por sus siglas en inglés) compartió el video restaurado de Benjamin, como se llamaba el Tigre de Tasmania, el cual fue el último ejemplar vivo antes de la extinción de la especie, que ocurrió en 1936.

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A través de un comunicado , la NFSA informó que el restaurador francés Samuel François-Steininger y su empresa Composite Films, con sede en París, fueron los encargados de dar color al video del Tigre de Tasmania.

Samuel y su equipo logran resultados impresionantes al combinar su minuciosa investigación y sensibilidad artística con tecnología de punta.

Benjamin, el Tigre de Tasmania, fue el último ejemplar en cautiverio, el cual fue grabado en blanco y negro por el naturalista David Fleay en el zoológico de Beaumaris, Hobart, Australia, en diciembre de 1933.

¿Qué realiza el Tigre de Tasmania en el video?

En las imágenes del video, el Tigre de Tasmania aparece acostado, caminando por el perímetro de la jaula en la que se encuentra, abre el hocico en reiteradas ocasiones, olfatea e incluso se rasca con una pata trasera.

El video de poco menos de 80 segundos es la película individual más larga de las 10 películas de Tigre de Tasmania separadas que se sabe que existen.

El restaurador logró darle color al pelaje del Tigre de Tasmania que aparece en el video, luego de las descripciones que le platicaron mientras vivió un tiempo en Australia. Además, las imágenes fueron compartidas con motivo del Día Nacional de las Especies Amenazadas, que se conmemora en toda Australia el 7 de septiembre, fecha en que Benjamin murió en cautiverio