VIDEO: Tigre ataca a trabajador de limpieza en un zoológico de Florida

Autoridades de Estados Unidos dispararon y mataron al tigre que atacó a un trabajador de limpieza en un zoológico en Naples, Florida.

El trabajador de limpieza, de 20 años de edad, entró al área restringida donde se encontraba el tigre con la intención de acariciarlo y alimentarlo, cuando el felino lo tomó del brazo, informó la Oficina del Sheriff del condado de Collier a través de Facebook.

“El hombre rompió una barrera inicial, metió la mano por la valla del recinto y el tigre la agarró y tiró de su brazo”, explicó el condado en el comunicado.

De acuerdo con la publicación del condado, el hombre, que es miembro de un servicio de limpieza externo contratado por el zoológico de Naples, sufrió heridas graves por el ataque del animal, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital cercano.

Policía mata al tigre que atacó a un trabajador

Un oficial se percató de lo que sucedía en el área del tigre e intentó espantar al animal para que soltara al hombre; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, por lo que se vio forzado a disparar, para salvar la vida del trabajador de limpieza.

"Nuestro ayudante hizo todo lo que pudo hacer en esa situación y finalmente tomó la única decisión posible que podía para salvar la vida de este hombre", dijo el sheriff del condado, Kevin Rambosk.

“El tigre malayo macho de 4 años se retiró a la parte trasera del recinto después de que le dispararon. Hemos enviado un dron al recinto y el tigre no responde. Un veterinario sedó al animal y lo examinará cuando sea seguro hacerlo ", informó el zoológico.

Más tarde, indicaron que el tigre no logró sobreponerse al disparó y murió en el zoológico de Florida. Las autoridades explicaron que abrieron una investigación para conocer lo que ocurrió y determinar si se presentarán cargos penales contra el trabajador de limpieza.

