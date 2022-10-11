Times Square, de Nueva York, se convierte en zona libre de armas

Eric Adams, alcalde de Nueva York, firmó un proyecto de ley que prohibió el uso de armas de fuego en el Times Square, con lo que se convirtió en una zona libre de armas.

“Vamos a asegurarnos de crear un entorno en el que quienes visiten esta ciudad, como Times Square, no tengan que quedarse paralizados por el miedo de saber que alguien lleva un arma en esta zona”, dijo Adams durante una conferencia de prensa este martes.

Cabe resaltar que a finales de agosto de este año, el Concejo Municipal de Nueva York redactó una disposición que definía los límites de Times Square en aras de la nueva ley estatal de armas. Esculpieron 34 bloques de la ciudad en el corazón de Manhattan, aplicables solo a áreas al aire libre, formando la base de lo que Adams firmó este martes.

Eric Adams estuvo acompañado en el Times Square del juez principal de Nueva York, Glenn Suddaby, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para entablar una demanda impugnando la legislación.

Today I signed two bills that will help us dam the rivers that are feeding the sea of gun violence in our city.



The first will help us track data on illegal gun trafficking while the other enshrines into law that Times Square is a Gun-Free Zone.https://t.co/C4H2zzoDKh pic.twitter.com/QfrQZmJPaT — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 11, 2022

Suddaby acordó emitir la orden a pedido de seis residentes de Nueva York que son miembros de Gun Owners of America, que compite con la Asociación Nacional del Rifle en influencia política.

Dijo que su orden no entraría en vigencia hasta dentro de tres días para permitir que el gobierno de Nueva York apele su decisión en un tribunal superior.

La orden marcó una de las victorias más destacadas de los grupos de derechos de los propietarios de armas al desafiar las restricciones de armas en los Estados Unidos, desde la decisión histórica de junio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que declaró que los estadounidenses tienen el derecho constitucional de portar armas en público.

¿Qué dice la ley de Nueva York sobre portación de armas?

LaLey de Nueva York sobre portación de armas estableció nuevos requisitos para obtener una licencia, incluida la presentación de cuentas de redes sociales para su revisión, y creó una larga lista de lugares públicos y privados donde tener un arma se convirtió en un delito grave, incluso para los titulares de licencias, incluido Times Square.

Esta nueva ley de Nueva York es observada de cerca por otros estados de Estados Unidos donde la violencia armada es motivo de grave preocupación.

La legislación se produjo a raíz del tiroteo del 14 de mayo en el Supermercado Tops en Buffalo, en el que murieron 10 personas.

Los legisladores de la legislatura estatal controlada por los demócratas aprobaron la ley del estado de Nueva York durante una sesión de emergencia en julio después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos quitar a los funcionarios de Nueva York la opción de denegar permisos de armas a los neoyorquinos.

¿Qué lugares son libres de armas en Nueva York?

La nueva lista de '"ugares sensibles" donde portar un arma es un delito grave es extensa en Nueva York. Incluye escuelas y colegios, edificios gubernamentales, instalaciones médicas, transporte público, bares o restaurantes que sirven alcohol, parques y ahora tambiénel área comúnmente conocida como Times Square.

