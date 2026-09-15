¿El precio del dólar afecta el costo del pozole hoy 15 de septiembre 2026? Así quedó el tipo de cambio

El precio del dólar estadounidense se observa con un cambio interesante este martes 15 de septiembre 2026, previo a las Fiestas Patrias. Se acerca nuevamente a los 18 pesos, pero con una ligera baja en comparación con el día de ayer. Te compartimos el tipo de cambio hoy en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.05 pesos la compra y se vende en $17.13 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 15 de septiembre 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 15 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.45 pesos la compra y en $16.65 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 15 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 15 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 15 de septiembre 2026 en 76 mil 390 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 1.83% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró un descenso para el comienzo del martes de la tercera semana del mes de septiembre 2026.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 305 mil 317 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 15 de septiembre 2026?

El precio del petróleo para la tercera semana de septiembre, en el caso del Brent bajó hasta los 107.32 dólares el barril.

Las bolsas mundiales registraron un ligero descenso este martes tras la caída de la sesión anterior, mientras que la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense alcanzó su nivel más alto desde 2007 ante la preocupación de que unos precios del petróleo firmemente por encima de los 100 dólares pudieran agravar la crisis energética.

Con información en Reuters...