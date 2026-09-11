¿Cae el precio del dólar frente al peso mexicano? Así cotiza hoy 11 de septiembre 2026

¿Buen momento para cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense se acerca nuevamente a los 18 pesos tras registrar un leve aumento para la segunda semana del mes, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 11 de septiembre 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.95 pesos la compra y se vende en $16.96 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este viernes 11 de septiembre 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 11 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.45 pesos la compra y en $16.65 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 11 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 11 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 11 de septiembre 2026 en 78 mil 607 pesos por unidad, registrando un una importante baja de 1.56% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su primera baja de la semana tras sumar varios días consecutivos de ganancias en el mes de septiembre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 334 mil 770 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 11 de septiembre 2026?

El precio del petróleo cae este viernes, pero se mantiene encaminado a una ganancia semanal de más del 8%, mientras que los precios del diésel en Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico, ya que los ataques a lo largo de las rutas marítimas de Oriente Medio avivaron la preocupación por interrupciones prolongadas en el suministro.

Petróleo Brent - 104.90 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 99.45 dólares el barril

La caída de los mercados bursátiles mundiales se detuvo el viernes, cuando los precios del petróleo retrocedieron desde su máximo de cuatro meses, pero la aceleración de la inflación al consumidor en Estados Unidos impulsó las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal la próxima semana, lo que mantuvo elevados los rendimientos de los bonos.