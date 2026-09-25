IMPARABLE: El precio del dólar HOY 25 de septiembre sigue ganando terreno al peso mexicano

El precio del dólar hoy se mueve para el inicio de este viernes, sigue cercano a los 18 pesos tras una continua alza esta semana. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 25 de septiembre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este viernes 25 de septiembre 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 25 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.70 pesos la compra y se vende a $13.44 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 25 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 25 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 25 de septiembre 2026 en 84 mil 089 pesos por unidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 491 mil 983 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 25 de septiembre 2026?

El precio del petróleo cae más de un 1% este viernes, mientras los mercados sopesan la posibilidad de una tregua entre Estados Unidos e Irán frente a la preocupación de que el aumento de los ataques contra Arabia Saudita por parte de los combatientes hutíes pueda interrumpir el suministro de este importante productor de Oriente Medio.