¿Precio del dólar le da “guerra” al peso mexicano HOY 16 de septiembre 2026?

¡Felices Fiestas Patrias! El precio del dólar estadounidense amanece este miércoles 16 de septiembre 2026 con cambios leves, pero que debes tomar en cuenta a la hora de cambiar tu dinero. Con esta tendencia hacia los 18 pesos, el billete verde se mantiene con movimientos poco drásticos en comparación con el día de ayer. Te compartimos el tipo de cambio hoy en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.05 pesos la compra y se vende en $17.14 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 16 de septiembre 2026.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 16 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 16 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 16 de septiembre 2026 en 76 mil 012 pesos por unidad, registrando una baja de 1.25% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró un descenso para el comienzo del miércoles de la tercera semana del mes de septiembre 2026.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 300 mil 572 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 16 de septiembre 2026?

El precio del petróleo para la tercera semana de septiembre, en el caso del Brent subió hasta los 107.43 dólares el barril.

Los precios del petróleo caen este miércoles, ya que los informes de que Arabia Saudí estaba ofreciendo cargamentos adicionales de crudo a través de Omán aliviaron la preocupación por la magnitud de las interrupciones en el suministro en Oriente Medio, mientras que los precios del diésel europeo se mantuvieron cerca de un máximo histórico.

Con información en Reuters...