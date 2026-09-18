¿El peso pierde terreno hoy? Este es el precio del dólar 18 de septiembre 2026

El precio del dólar estadounidense se observa con un cambio interesante este viernes 18 de septiembre 2026. El día de hoy roza nuevamente los 18 pesos, con un ligero ascenso en comparación con el día de ayer. Te compartimos el tipo de cambio en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero. Las acciones y los bonos globales caen este viernes, mientras que la tan anunciada subida de los tipos de interés en Japón no logró apuntalar el yen, en un momento en que los mercados se acercan al final de una semana turbulenta marcada por los esfuerzos globales de los bancos centrales para frenar la inflación.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.05 pesos la compra y se vende en $17.19 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este viernes 18 de septiembre 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 18 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.45 pesos la compra y en $16.65 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 18 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 18 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 19 de septiembre 2026 en 78 mil 267 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 1.83% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró un descenso para el comienzo del jueves de la tercera semana del mes de septiembre 2026.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 344 mil 160 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 18 de septiembre 2026?

El precio del petróleo para la tercera semana de septiembre, en el que caso del Brent amaneció en 101.21.

Los precios del petróleo caen este viernes, ya que la disminución de la preocupación por las interrupciones en el suministro saudí contrarrestó la ansiedad por una posible escalada del conflicto en Oriente Medio.

Con información en Reuters...