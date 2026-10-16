Tiroteo en primaria de Oregon deja múltiples víctimas; justiciero acaba con atacante

Un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, ubicada en Bend, Oregon, Estados Unidos, dejó varias personas heridas, entre ellas niños, mientras las autoridades investigan quién disparó contra el presunto agresor, un adolescente de 16 años que fue encontrado muerto en el lugar.

Los primeros reportes sobre el ataque ocurrido el jueves alrededor de las 13:00 horas señalaron que hubo víctimas mortales, incluidos menores de edad; sin embargo, las autoridades no habían aclarado si el atacante estaba incluido en el balance de fallecidos ni quién le disparó.

¿Cómo ocurrió el ataque en la escuela primaria?

La primera alerta recibida por la Policía de Bend advertía sobre disparos contra un automóvil en las inmediaciones de la escuela Silver Rail; cuando los agentes llegaron, encontraron al sospechoso sin vida, presuntamente por los disparos de una persona que se encontraba en el lugar.

Sheila Miller, portavoz de la corporación policial, informó que los investigadores todavía intentaban determinar quién accionó el arma contra el adolescente. Hasta ese momento, tampoco se había precisado la condición médica de las personas trasladadas a un hospital.

Las autoridades confirmaron que había varias víctimas y que al menos dos habían sido llevadas a recibir atención médica; entre los afectados se encontraban niños.

#AlMomento | Reportan múltiples víctimas por tiroteo en primaria de Bend, Oregon. Información en desarrollo... https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/hq78d9OtPa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 15, 2026

¿Cuántas víctimas dejó el tiroteo en Oregón?

Los primeros informes difundidos durante la jornada señalaron que una persona adulta y tres menores habían muerto durante los hechos; no obstante, la cifra requería mayor precisión, debido a que no se había establecido si el presunto atacante estaba contabilizado entre las personas fallecidas.

La investigación también debía esclarecer las circunstancias en las que murió el adolescente y confirmar la identidad de quien le disparó.

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UPDATE3 Reports suggest a bystander killed the shooter before police arrived at the Bend elementary school. — Breaking911 (@Breaking911) October 16, 2026

FBI participa en las investigaciones

La escuela primaria Silver Rail atiende a estudiantes desde kínder hasta quinto grado y cuenta con aproximadamente 450 alumnos y 40 trabajadores, de acuerdo con información de la Policía local.

Tras el ataque, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, llamó a la población a mantenerse unida y apoyarse ante lo ocurrido. La representante federal Maxine Dexter también se pronunció sobre la necesidad de reforzar la seguridad de los estudiantes.

CON INFORMACIÓN DE REUTERS...