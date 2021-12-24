Tiroteo al norte de Hollywood deja muertos

Un tiroteo en una fábrica de abrigos en el norte de Hollywood cobró la vida de dos personas; uno de los muertos es el presunto culpable de la agresión.

La tienda comercial se encuentra entre el boulevard Laurel Canyon y el boulevard Victor a las 11:45 de la mañana.

Según la información oficial, los hechos indican que el atentado ocurrió en lo que parece ser un fallido intento de asalto.

Durante el atraco, clientes y empleados se refugiaron, pero las autoridades no especificaron si los disparos sucedieron antes o después de que los elementos llegarán.

En el lugar, el sospechoso estuvo a punto de disparar contra otra persona, pero fue abatido por la policía del norte de Hollywood y murió en la escena.

Autoridades del norte de Hollywood especifican los hechos del tiroteo

De acuerdo con Stacey Spell, del Departamento de Relaciones con los Medios de la Policía de Los Ángeles, los agentes que acudieron al lugar recibieron llamadas al 911 reportando el caso.

Luego de que las autoridades resguardaron la escena y los presentes estuvieron a salvo, paramédicos declararon oficialmente muertas a las dos personas de la tienda.

De igual forma, una niña de 14 años fue localizada sin vida en uno de los camerinos de la tienda. Se presume que la víctima fue alcanzada por una bala perdida.

Además de los muertos reportados, se confirmó que una tercera persona resultó herida en el tiroteo, por lo que fue trasladada al hospital, pero al momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Tiroteos en Estados Unidos disminuyen en el 2021

De acuerdo con la ONG, Gun Violence Archive, en el 2021 fueron registrados 282 tiroteos masivos en Estados Unidos.

Según la organización, la violencia en dicho país incrementó durante los confinamientos por Covid-19, pues en el 2020 se reportaron 614, 180 más que en el 2019, pues solo fueron 434 ese año.

Los lugares y motivos por los que se producen los tiroteos son variados, pero los sitios más comunes son: lugares de trabajo, fiestas caseras, escuelas, reuniones al aire libre y distritos de entretenimiento.