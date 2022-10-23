VIDEO: Tiroteo en hospital de Dallas deja 2 enfermeras muertas

Dos enfermeras murieron la mañana de este sábado durante un tiroteo cerca del área de partos del hospital Metodista en Dallas, Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso ingresó al hospital y comenzó el tiroteo en el lugar, hiriendo a dos enfermeras, quienes más tarde murieron. El tirador también resultó lesionado.

“La familia del Sistema de Salud Metodista está desconsolada por la pérdida de dos de los queridos miembros de nuestro equipo. Toda nuestra organización está de luto por esta tragedia inimaginable”, informó el hospital en un comunicado de prensa.

La policía indicó que el tiroteo se desató después de las 11 de la mañana de este sábado en el hospital Metodista, los oficiales respondieron a una llamada de emergencia, al arribar al lugar uno de los policías le disparó al tirador.

Two nurses have been shot near the labor and delivery area of Dallas’ Methodist hospital - one of the victims is in critical condition. Police shot the suspect. pic.twitter.com/ugEcPOvlTU — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) October 22, 2022

El atacante fue llevado a un hospital para ser atendido y quedará bajo custodia en el nosocomio hasta que se recupere y pueda ser trasladado a prisión para enfrentar los cargos por la muerte de las dos enfermeras.

Hombre inicia tiroteo por pruebas de ADN

Las autoridades de Dallas no han dado a conocer los nombres de las víctimas, ni del tirador, tampoco han revelado el motivo por el cual se desató el tiroteo en el hospital.

No obstante, algunos medios locales informaron de manera extraoficial que el sujeto abrió fuego después de conocer los resultados de una prueba de ADN que confirmaban que no era el padre de su hijo, pero las autoridades no han confirmado esta versión.

Tiroteos en Estados Unidos

Hace unos días, autoridades de Estados Unidos reportaron otro tiroteo en Carolina del Norte, Estados Unidos en el área de Neuser River Greenway, cerca de Osprey Cove Drive y Bay Harbor Drive, que dejó cinco muertos.

El 7 de octubre, un nuevo tiroteo se registro en Estados Unidos, esta vez durante un partido de futbol americano en la escuela secundaria Whitmer High School, ubicado en Ohio.