La tarde de este jueves se registró un tiroteo en una sucursal de la cadena de supermercados Kroger, en el pueblo de Collierville, Tennessee, Estados Unidos, dejando al menos 14 personas heridas y dos muertos, incluido el tirador.

El jefe de la policía de Collierville, Dale Lane, informó que el responsable del tiroteo falleció en el lugar, al parecer pudo haberse suicidado. Mientras que los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, y reconoció que algunos se encuentran en estado grave.

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“En estos momentos podemos informar que la persona que realizó los disparos falleció. Entendemos que murió cuando él mismo se disparó. Encontramos 14 personas que recibieron heridas y fueron transportadas a distintos hospitales de la zona, al igual que otra persona que llegó a un hospital por cuenta propia. Desafortunadamente, una víctima falleció en la escena”, indicó Lane.

Los oficiales de policía de Memphis llegaron al lugar del tiroteo en el Kroger ubicado en 240 New Byhalia Road en Collierville, Tennessee para apoyar a la policía local a asegurar el perímetro y la escena.

Memphis Police Officers are on the scene of a shooting at Kroger located at 240 New Byhalia Road in Collierville, TN to support Collierville PD. MPD is assisting with securing the perimeter and scene. — Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) September 23, 2021

Lane detalló que alrededor de la 1:30 de la tarde (hora local), la policía de Collierville recibió una llamada sobre un tirador activo en el supermercado Kroger, por lo que acudieron al llamado.

Un equipo Swat, junto con oficiales de patrulla y otros miembros de la policía entraron al supermercado para rescatar a las personas que se encontraban escondidas y ayudar a las víctimas que resultaron heridas.

“En este momento, todavía tenemos un par de escenas activas que estaban funcionando. El vehículo del presunto agresor está en el estacionamiento y estamos esperando que llegue algún equipo adicional para poder revisar de manera segura ese vehículo, así como alguna propiedad que tiene sobre él ”, dijo Lane.

Varios empleados del supermercado se escondieron en los congeladores de la tienda cuando comenzó el tiroteo, y salieron hasta que los oficiales los encontraron durante la revisión del lugar.

"Estaban haciendo lo que les habían enseñado a hacer: correr, esconderse, luchar", señaló Lane.

Dos muertos, entre ellos el atacante que se suicidó antes de ser detenido y 12 heridos es el saldo por el tiroteo en #Collierville #Tennessee pic.twitter.com/GLTS6rOX44 — Emmanuel Rosalez (@journalero) September 23, 2021

En videos compartidos en redes sociales muestran a algunas personas subir a sus vehículos para abandonar el lugar, mientras de fondo se escuchan los disparos.

El supermercado Kroger coopera con las autoridades

A través de un comunicado, el supermercado Kroger Co. se pronunció sobre el tiroteo registrado en una de sus sucursales y lamentó el fallecimiento de una persona. Asimismo agregó que se encuentra cooperando con las autoridades.

“Estamos profundamente entristecidos por el incidente que ocurrió en nuestra tienda Kroger ubicada en New Byhalia Rd. en Collierville, TN, un suburbio de Memphis. Toda la familia Kroger ofrece nuestros pensamientos, oraciones y apoyo a las personas y familias de las víctimas durante este momento difícil”.

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