VIDEO: Volcán de Fuego entra en erupción en Guatemala

En Guatemala el volcán de Fuego registró este jueves una nueva erupción con grandes columnas de ceniza y flujos piroclásticos, informaron las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

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El material incandescente recorrió al menos seis kilómetros y alcanzó la base del volcán, de 3 mil 763 metros sobre el nivel del mar y situado entre los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.

Según las autoridades, la nube generada por el flujo piroclástico puede producir caída de ceniza en las comunidades ubicadas en los flancos sur y suroeste del volcán y afectar el tráfico aéreo en sus alrededores.

El Insivumeh recomendó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala incrementar el nivel de alerta y adoptar las medidas que sean necesarias, sobre todo en las comunidades cercanas a las barrancas Ceniza, Taniluyá y Trinidad.

VIDEO. Entra en erupción el Volcán de Fuego, en #Guatemala. Grandes columnas de ceniza y flujos piroclásticos pueden observarse desde distintos puntos de Guatemala. pic.twitter.com/8r5CIHDqtV — Óscar Peraza (@_OscarPeraza) September 23, 2021

La última erupción del volcán de fuego se registró en 2018

De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, la última erupción fuerte del volcán de Fuego se registró el 3 de junio de 2018, además indicaron que desde el pasado 3 de septiembre se observó un cambio en el patrón eruptivo y “tuvimos un flujo de lava, actividad que no cesó”.

El portavoz de la institución de protección civil, David de León, explicó que la Unidad de Prevención de Volcanes de los departamentos donde se ubica el coloso está vigilante sobre la evolución de la actividad y que aún no ha sido necesario realizar evacuaciones.

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Los cuerpos de socorro como los bomberos se encuentran también en alerta en la región de ser necesario evacuar las comunidades situadas en las faldas del volcán si cambia el patrón eruptivo.