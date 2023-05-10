¿Cuántos migrantes fueron expulsados de EU bajo el Título 42? Segob lo aclara

Este jueves 11 de mayo, el gobierno de Estados Unidos eliminará la aplicación del Título 42, una polémica medida que utilizó para frenar el ingreso de personas y bienes desde el exterior, ante la existencia de enfermedades contagiosas como el Covid-19.

La Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que, aunque Estados Unidos justificó que esta disposición fue una medida de salud y no de inmigración, se observó que por la implementación del Título 42 se registró un aumento del total de personas expulsadas a México y Centroamérica.

Esto es lo que sabemos sobre el número de personas que fueron devueltas desde Estados Unidos por el Título 42.

Bajo título 42, EU expulsó a millones de personas

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación, realizó las siguientes estimaciones con base en datos de la U.S Customs and Border Protection (CBP). Estos son los resultados de los últimos tres años en que se aplicó el Título 42:



Se expulsaron a 2 millones 825 mil 970 personas por las distintas fronteras de Estados Unidos.

Por la frontera sur de EU con México se registraron 2 millones 710 mil 494 eventos de expulsión.

Seis de cada 10 corresponden a personas de nacionalidad mexicana (un millón 641 mil 746 eventos).

La cifra restante, equivalente a un millón 68 mil 748 detenidos y expulsados provenían de las siguientes nacionalidades:



Guatemala, 393 mil 025.

Honduras, 358 mil 001.

El Salvador, 135 mil 683.

Nicaragua, 10 mil 378.

El resto de nacionalidades, 171 mil 661.

Temor en migrantes por deportación: finaliza Título 42, entra Título 8. https://t.co/t2nocIKf1e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 29, 2023

Gobierno de México brindará asistencia por fin del Título 42

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, ante el fin del llamado Título 42, el gobierno de México reforzará la asistencia y protección consular a los connacionales que intentaron llegar a los Estados Unidos.

En un comunicado, indicó que las personas titulares de los consulados en Texas (McAllen, Laredo, Del Rio, Eagle Pass, San Antonio, El Paso y Brownsville), en California (San Diego) y Arizona (Nogales, Tucson y Yuma) sostendrán reuniones con autoridades migratorias en México y Estados Unidos para" salvaguardar los derechos de nuestra población", así como para reforzar los mensajes sobre los riesgos del cruce de forma indocumentada, del tráfico de personas y de las penalidades del reingreso indocumentado.

"Particularmente, se reforzará el número y servicios del Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (CIAM), que opera las 24 horas, los siete días de la semana, como principal herramienta de protección preventiva en Estados Unidos, y que puede asistir en la localización de personas en su intento de cruce", explicó.