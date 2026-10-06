¡Drama en Tlalpan, CDMX! Mujer sube a una torre eléctrica y así fue el rescate

Cuando creías que ya lo habías visto todo en la Ciudad de México llega algo que cambia tu opinión, este martes en la colonia Héroes de Padierna, de la alcaldía Tlalpan, una mujer en aparente estado de intoxicación escaló una torre eléctrica.

Mujer escala torre electrica en CDMX

Los primeros reportes indican que las autoridades recibieron una llamada en la que vecinos alertaron por la mujer que escalaba la torre eléctrica, en ese momento tomaron acción y pronto llegaron a la zona.

En el lugar, los paramédicos del ERUM trabajaron para buscar convencer a la persona, quien con el paso de los minutos descendió para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que escaló la torre; sin embargo, se plantea que se encontraba bajos efectos.

Un charco y un cable de alta tensión: muere adolescente tras recibir descarga eléctrica en Mexicali

Semanas atrás, un adolescente de 15 años murió luego de recibir una descarga eléctrica cuando caminaba por una zona afectada por las lluvias en el fraccionamiento Hacienda de las Torres, en Mexicali, Baja California.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 28 de septiembre, en el cruce de las avenidas Sohail y Torre Amazcala. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, el menor cayó en un charco de agua que se había formado tras las lluvias registradas el domingo, fue entonces cuando recibió la descarga eléctrica.

Vecinos que se encontraban en la zona se dieron cuenta de lo ocurrido y auxiliaron a los familiares del adolescente para retirarlo del lugar. Ante la emergencia, decidieron trasladarlo en un automóvil particular hasta las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana; sin embargo, pese a la atención médica, el menor no sobrevivió.

Tras conocerse el fallecimiento, agentes de la Policía Municipal acudieron al sitio donde ocurrió el accidente y establecieron un perímetro para preservar la escena.