Toby, el rinoceronte blanco más viejo del mundo murió en Italia

Toby, el rinoceronte blanco más viejo del mundo, murió a los 54 años en un zoológico ubicado en Verona, Italia, confirmó la vocera del recinto, Elisa Livia Pennacchioni, a una agencia internacional.

De acuerdo con un comunicado , el Zoológico Parco Natura Viva informó que el rinoceronte blanco murió el pasado 6 de octubre, pero la noticia se hizo pública hasta este lunes 11 a través de la página oficial.

Sabíamos que sucedería tarde o temprano, pero decir adiós al buen gigante que construyó con nosotros la historia del último medio siglo, sigue siendo profundamente triste, dijo el veterinario y director del zoológico, Avesani Zaborra.

La vocera del zoológico en Italia donde vivía Toby explicó que Nonno (abuelo en español), como era apodado el rinoceronte blanco, se derrumbó camino de regreso a su refugio y “después de media hora, su corazón se detuvo”.

Toby, el rinoceronte blanco, tendrá una segunda vida

La vocera Elisa Livia Pennacchioni también informó que Toby será embalsamado y exhibido en el Museo de Ciencias "Muse de Trento", donde estará junto a Blanco, un león blanco que murió hace cinco años en el mismo zoológico.

El objetivo de mostrar al rinoceronte blanco en el museo es honrar a los miles de ejemplares que son sacrificados cada año, ya que de acuerdo con el Zoológico Parco Natura Viva, en los últimos 10 años se mataron a 9 mil 885 especímenes para retirarles el cuerno y colocarlo en el mercado negro internacional.

|Parco Natura Viva

Hipopótamos extrañarán al rinoceronte blanco

Las autoridades del zoológico destacaron que 14 hipopótamos extrañarán al rinoceronte blanco Toby porque diariamente pasaban tiempo con él y era el único espacio en Europa donde convivían ambas especies, incluso, a los ejemplares más pequeños los dejaba jugar con su cola y con su cuerno.

“En realidad fueron ellos quienes lo apoyaron en un momento muy difícil de su vida que lo llevó en 2012, ya anciano, a enfrentar la muerte de Sugar, su fiel compañera de vida”, agregó el director del zoológico.