Apoyos para uniformes y útiles 2026 en CDMX: Únicas fechas para secundaria 2026

Que este regreso a clases no sea un dolor de cabeza a la hora de desmbolsar para los uniformes y útiles 2026 en CDMX, aquí te dejamos toda la información sobre la entrega de un apoyo al que tienen derecho tú y tus hijos en este nuevo ciclo escolar.

El inicio de un nuevo ciclo escolar representa una mezcla de emociones para miles de familias capitalinas: la ilusión de un nuevo comienzo y, al mismo tiempo, el reto económico que implica surtir la lista de materiales.

¿Cuáles son los requisitos para la tarjeta de uniformes y útiles?

Este programa busca respaldar a 650 mil estudiantes de preescolar y secundaria. Para resolver tus dudas de manera clara y ayudarte a completar el trámite sin contratiempos, reunimos la información clave que necesitas conocer:

Para incorporarse y recibir este beneficio, el requisito fundamental es estar inscrito en un plantel público de nivel preescolar o secundaria en la Ciudad de México. Cabe recordar que las y los alumnos de nivel primaria reciben su respaldo a través de Mi Beca para Empezar .

📔✨ ¡Un nuevo ciclo está por comenzar!



Continuamos con las entregas de tarjetas de #UniformesYÚtilesEscolares 📚✏️🎒. Si tu hija o hijo está por entrar a secundaria, esta información te interesa. 📚💳



👉 Consulta la infografía y conoce los detalles.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/VlusAr96sa — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 10, 2026

Asimismo, como parte del proceso de entrega, el tutor o padre de familia debe presentar una identificación oficial vigente y el comprobante o registro correspondiente que acredite la inscripción del alumno en el sistema público.

Fechas, sedes y horarios: ¿Dónde recoger la tarjeta de uniformes y útiles en CDMX?

El operativo de entrega se realiza de forma masiva y coordinada directamente en las sedes o planteles habilitados por las autoridades educativas. Primero a alumnos de secundaria, mientras que la atención al resto de los niveles y estudiantes se extenderá de manera gradual en las próximas semanas directamente en sus comunidades escolares.

Para conocer el día, la hora y el lugar exacto que le corresponde a tu hija o hijo, es muy importante mantenerse al pendiente de los avisos oficiales emitidos por las autoridades de cada escuela o revisar el calendario de convocatorias en los canales de la Ciudad de México.

¿Qué pasa si no pude acudir en las fechas asignada por la nueva tarjeta?

¡No te preocupes! Perder la cita inicial no significa perder el derecho al apoyo. La entrega de tarjetas se mantiene de forma paulatina a lo largo de las semanas posteriores.

Si no pudiste asistir el día programado, el personal del programa habilitará mesas de atención extemporánea en los planteles o módulos de atención del SECTEI para que puedas acudir a recoger la tarjeta en las fechas de rezagados.

¿Puedo recoger la tarjeta de útiles escolares sin la carta invitación?

Si no cuentas con la carta invitación al momento de acudir, sí es posible realizar el trámite, siempre y cuando el alumno se encuentre debidamente registrado en la plataforma oficial del programa y el tutor presente una identificación oficial junto con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante para cotejar los datos en el sistema en ese mismo instante.

Más allá de la entrega de insumos, las autoridades destacaron que este apoyo se complementa con programas integrales de bienestar dentro de los planteles: Vida Plena, Corazón Contento: Atención a la salud mental y emocional en secundarias y preparatorias. 1, 2, 3 por mi Escuela: Rehabilitación física de 500 planteles por año. Do, Re, Mi, Fa, Sol por mi Escuela: Talleres de música e instrumentos para las comunidades escolares.

