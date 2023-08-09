A pesar del super peso, habrá presiones en gasto de 2024: Melgar

A pesar de la fortaleza del peso frente al dólar habrá presiones al gasto federal de 2024 para las obras prioritarias, por lo que el gobierno debe mantener la eficiencia en la recaudación de impuestos, considero el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Luis Armando Melgar.

Y es que dijo que, si bien hay la promesa de no aumentar impuestos ni crear nuevos gravámenes, la Secretaria de Hacienda debe considerar el desafío que significa tener un peso más fuerte sobre el dólar.

Apreciación del peso tiene cosas negativas y positivas

El presidente de la Comisión de Hacienda de San Lázaro señalo que apreciación del peso frente al dólar beneficia en algunas cosas al país como la compra de insumos y productos que se pagan en dólares, pero otro lado, afecta a otros sectores como las remesas, cuyo impacto negativo a las familias de migrantes se calcula en un 16 por ciento y en el caso de las importaciones de productos mexicanos el impacto es que los dólares que ingresan al país tienen menos valor.

Ante este escenario, el diputado del PVEM, dijo que el reto del paquete económico del próximo año, que la Secretaria Hacienda presentará en septiembre a la Cámara de Diputados, debe ser responsable y contemplar una policía recaudatoria que garantice el ingreso de recursos para las obras que son prioritarias.

“Tenemos que tener un sistema recaudatorio que siga haciendo y cumpliendo con una labor eficiente de recaudar porque definitivamente la presión sobre el gasto va a ser importante, el presidente está ya en la recta final de su administración y tiene el compromiso de entregar el Tren Maya, Dos Bocas, el Tren Transismico, todas estas obras que demandan recursos públicos importantes y que, además del IMSS- Bienestar van representar una presión y por lo tanto el manejo del gasto público va a ser muy importante en este último paquete económico de 20224 y tenemos que ser muy serios”, puntualizó Luis Armando Melgar.