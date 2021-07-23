Tokyo 2020: ¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de inauguración?

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 comenzará este viernes 23 de julio en el Estadio Olímpico de la ciudad, donde desfilarán los atletas que protagonizarán este evento deportivo, a continuación te mencionamos dónde podrás seguirla y a qué hora.

¿A qué hora será la ceremonia de inauguración?

El inicio de la ceremonia de inauguración de Tokyo 2020 será a las 8:00 de la noche, hora local, y a las 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México.

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La ceremonia de inauguración dará inicio formalmente a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, ya que desde este miércoles 21 de julio comenzaron las competencias con la disciplina de softbol.

Día y noche..

24horas.

Los siete días de la semana.



Estamos juntos en #Tokyo2020#StrongerTogether pic.twitter.com/EibslPlTQZ — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 22, 2021

¿Dónde ver el inicio de Tokyo 2020?

La transmisión de la ceremonia de inauguración de Tokyo 2020 se podrá disfrutar a través de la señal de Azteca 7 a partir de las 6:00 horas de este viernes 23 de julio.

Prohibido olvidar el calendario olímpico de #Tokyo2020: https://t.co/tlibOb0UPZ



PD: tampoco olvidar la diferencia horaria! No te pierdas ni un evento! pic.twitter.com/LEZKp6lHbn — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 22, 2021

A la fecha no se han dado muchos detalles sobre cómo será la ceremonia de inauguración, pero se espera que Japón sorprenda con una mezcla de su cultura y la tecnología que posee.

Inicio de competencias en Tokyo 2020

A pesar de que las competencias en Tokyo 2020 comenzaron desde este miércoles con softbol y futbol, femenil y varonil, en el que incluso ya participaron equipos mexicanos. Tal fue el caso de la Selección Mexicana, que durante la madrugada de este jueves derrotó a Francia 4 goles contra 1.

Ese mismo día se realizará la pelea de box de la mexicana Tamara Falcón, en punto de las 21:00 horas de la Ciudad de México, también por la señal de TV Azteca.

Las disciplinas olímpicas de Tokyo 2020 en las que participen los atletas mexicanos estarán disponibles en Azteca 7; además de programas con los conductores, especialistas y analistas que darán todos los detalles de las competencias.