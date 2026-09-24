Unos 59 millones de litros de huachicol y una FGR bajo cuestionamiento

Alrededor de 59 millones de litros de huachicol y la Fiscalía General de lla República (FGR) cuestionamientos por el supuesto decomiso de huachicol en Guanajuato.

El caso exhibe inconsistencias que ponen en duda el rigor de las investigaciones. ¿Por qué anunciar un golpe histórico sin verificar primero los hechos?

El análisis en Tolerancia Cero con María Amparo Casar, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín y Manuel López San Martín.