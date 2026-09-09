La Fiscalía General de la República y sus presuntos vínculos con el Poder Ejecutivo

La mesa de debate “Tolerancia Cero”, conducida por Manuel López San Martín en Azteca Noticias, puso sobre la mesa el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) y su relación con el Poder Ejecutivo. María Amparo Casar cuestionó la falta de autonomía del organismo, mientras Héctor Aguilar Camín sostuvo que los hechos han mostrado una actuación cercana a la llamada 4T.

Durante la discusión se presentaron declaraciones de funcionarios y exfuncionarios relacionadas con investigaciones por corrupción, robo de hidrocarburos y posibles responsabilidades. Entre los audios y testimonios retomados estuvieron los de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero, Omar García Harfuch, Rafael Ojeda Durán, Andrés Manuel López Beltrán y Ernestina Godoy.