Del IMSS a Birmex: cómo se desarmó el sistema de distribución de medicamentos

Los panelistas analizan cómo es que las autoridades de salud miden los medicamentos que adquieren, pero no los que realmente llegan a los pacientes. Durante el sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue desmantelar el sistema de distribución de medicinas.

Explica que el Presidente consideró excesivo pagar a las empresas tanto por el medicamento como por su entrega dentro de las compras consolidadas que realizaba el IMSS, institución que, reconoce, hacía bien esa labor. Bajo el argumento de que repartir medicinas “no tiene ciencia”, la logística se retiró del esquema anterior.

La responsabilidad se asignó a la Secretaría de la Defensa, al Insabi y a Birmex, instancias que no han logrado cumplir. El resultado es un problema de abasto: se compra, pero el medicamento no llega a quien lo necesita.