Tom Brady y Joe Biden se burlan de Trump en visita a Casa Blanca

Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay visitaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como parte de los festejos por haber ganado el Super Bowl LV, en febrero pasado. En su visita a la Casa Blanca, el histórico quarterback aprovechó la ocasión para que se olvidaran las declaraciones que hizo en el pasado sobre su apoyo al ex presidente Donald Trump e incluso hizo un par de chistes al respecto.

Nos enrachamos. Mucha gente no creía que podíamos ganar. De hecho, creo que alrededor del 40 por ciento de la gente todavía cree que no ganamos

Las palabras de Tom Brady fueron en referencia al porcentaje de la población estadounidense que votó a favor de Trump en las elecciones de noviembre del 2020, y que aún con Joe Biden como presidente, muchos aseguran que hubo un fraude electoral, sin que se haya presentado alguna prueba hasta ahora.

Sobre esta situación, el presidente estadounidense soltó una carcajada y sólo dijo: "Te entiendo".

Tom Brady tratando de expiar su pasado trumpista burlándose junto a Biden del energúmeno naranja y su secta de subnormales. Esto me hizo el día… 😍pic.twitter.com/5K1yyeGPjG — (((Oscar Gastélum))) (@RockStroke) July 20, 2021

Pero esa no fue la única broma que Tom Brady hizo sobre el ex presidente Trump, pues habló sobre el partido en el que su equipo cayó en Chicago y se puso en duda su buen rendimiento, autodenominándose a sí mismo como "Sleepy Tom" (Tom el soñador), burlándose de la forma en que el republicado se refería a Biden: "Sleepy Joe" (Joe el soñador).

Tuve un mal juego en 21 años y empezaron a llamarme “Sleepy Tom”, ¿por qué hacen eso?

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Tom Brady buscará un nuevo Super Bowl

El veterano quarterback aprovechó su visita a la Casa Blanca para dejar en claro que buscará un nuevo anillo de Super Bowl, con la intención de demostrar por qué ganaron la temporada 2020 de la NFL al 40 por ciento de la afición que cree que no lo merecen.

El pasador de Tampa Bay señaló que la mejor forma de motivar a sus compañeros será recordarles que aún hay gente que cree que no merecían ganar y que a partir de ahí trabajarán para llegar de nuevo al Super Bowl, ganarlo otra vez y demostrar que fueron justos vencedores.

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