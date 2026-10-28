¡Otro Touchdown de Tom Brady! Su nueva relación con la supermodelo Candice Swanepoel

Tom Brady podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, cuatro años después de su divorcio de Gisele Bündchen.

El exjugador de la NFL ha sido relacionado sentimentalmente con la supermodelo Candice Swanepoel, quien ha destacado internacionalmente por su trabajo con Victoria’s Secret.

Sin embargo, Candice no sería la primera modelo con la que Brady ha sido relacionado tras su separación. Anteriormente, el exmariscal de campo también fue vinculado con Irina Shayk, otra reconocida figura de las pasarelas y exángel de Victoria’s Secret.