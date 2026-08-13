¡Invasión de medusas! Toneladas llegaron a Francia y obligaron a apagar la mayor central nuclear de Europa

Una llegada masiva de toneladas de medusas dejó fuera de servicio a varios reactores de la central nuclear de Gravelines, en el norte de Francia.

El incidente ocurrió este lunes 10 de agosto y extendido durante los días posteriores, ocurrió exactamente en la misma fecha del calendario que un bloqueo similar reportado el año pasado. La obstrucción de las estaciones de bombeo de agua de mar —indispensables para el sistema de refrigeración de la planta— obligó a la empresa estatal Électricité de France (EDF) a detener tres reactores automáticamente y reducir la potencia de otros más.

El evento se suma a las severas afectaciones causadas por la quinta ola de calor del año en territorio francés. La combinación de las altas temperaturas en los ríos y el bloqueo provocado por las medusas en la costa del Mar del Norte llevó al parque nuclear de EDF a registrar este miércoles 12 de agosto un nivel récord del 20.4% de indisponibilidad "ambiental" en su capacidad de generación eléctrica, una cifra inédita en los registros de la compañía.

🪼⚡️ Les méduses qui ont provoqué l’arrêt de trois réacteurs nucléaires filmées par l’AFP.



Pour rappel, des milliers de méduses ont envahi les systèmes de refroidissement de la centrale de Gravelines, entraînant l’arrêt de trois réacteurs.👇 https://t.co/DCzr1ynq2P pic.twitter.com/oNva5PUzCH — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) August 12, 2026

La plaga es por el calentamiento de los océanos

Especialistas en biología marina y ecología señalan que las medusas se reproducen a un ritmo significativamente más rápido y forman enjambres mucho más densos a medida que la temperatura del agua de mar aumenta debido al cambio climático. La llegada de toneladas de estos invertebrados a las estaciones de enfriamiento superó los sistemas de prevención de la central, a pesar de que EDF había realizado fuertes inversiones en embarcaciones especializadas, cámaras de monitoreo y mallas de contención para evitar este tipo de paralizaciones.

En la planta de Gravelines —la más grande de Europa Occidental— los reactores número 2, 3 y 4 sufrieron apagados automáticos de emergencia conforme a los protocolos de seguridad operativa tras la saturación de los filtros de agua. Las unidades 1 y 6 sufrieron reducciones severas de potencia antes de lograr recuperar su ritmo normal, mientras que el reactor 5 se encontraba en mantenimiento programado.

La canícula y la sequía golpean la generación de energía en Francia

El impacto del enjambre de medusas se suma a otros fenómenos naturales que han resultado perjudiciales para el suministro energético francés. Con 57 reactores nucleares que generan aproximadamente el 70% de la electricidad del país, el sistema depende de un flujo constante de agua limpia proveniente del mar o de los ríos para enfriar sus instalaciones.

Las intensas olas de calor y la sequía prolongada han elevado la temperatura de los ríos y disminuido su caudal en diversas regiones. Por normativa ambiental, EDF está obligada a reducir o detener la producción de sus plantas ribereñas, como Bugey, Cattenom, Chooz, Golfech, Saint-Alban y Tricastin, para evitar verter agua excesivamente caliente a los cauces y proteger la biodiversidad acuática. La simultaneidad de los ríos sobrecalentados y la invasión marina en Gravelines dejó a 13 reactores desconectados o funcionando a medio gas al mismo tiempo.