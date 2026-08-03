¡Se quedan sin agua por 72 horas! Anuncian severo corte en el Edomex; fechas y colonias afectadas

En Nezahualcóyotl, Edomex, se emitió una alerta por un severo corte de agua que dejará a varias colonias sin suministro durante al menos 72 horas . La suspensión comenzará el próximo 5 de agosto, por lo que el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) dio a conocer las zonas afectadas, así como las fechas y horarios que deberán considerar los habitantes.

Fue a través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales que ODAPAS informó a los ciudadanos para que tomen precaución durante la falta de agua en Nezahualcóyotl.

¿Qué colonias de Nezahualcóyotl tendrán corte de agua durante agosto?

La reducción en el suministro se concentrará principalmente en la zona oriente de Nezahualcóyotl y no afectará de la misma manera a todo el municipio. De acuerdo con el aviso, las zonas que deberán tomar mayores precauciones son:



Rey Neza

Colonia Esperanza

Colonia Aurora

El corte comenzará el miércoles 5 de agosto y se mantendrá durante aproximadamente 72 horas ; ante este periodo, la recomendación para los habitantes de las zonas señaladas es almacenar únicamente el agua necesaria y administrar sus reservas mientras se normaliza el servicio.

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¿Por qué habrá falta de agua durante 72 horas en Nezahualcóyotl?

La suspensión está relacionada con los trabajos del nuevo pozo Rey Neza, construido como parte del Plan Integral para el Oriente del Edomex.

Una vez concluida su perforación, será necesario realizar pruebas de aforo y labores de limpieza para comprobar su funcionamiento; durante este procedimiento, el pozo que actualmente abastece la zona deberá detener temporalmente sus operaciones.

Por esta razón, el corte de agua será temporal y tendrá una mayor incidencia en las tres zonas señaladas por ODAPAS.

Así puedes pedir una pipa de agua en Neza

Para apoyar a las familias afectadas durante las 72 horas, ODAPAS anunció el abastecimiento mediante camiones cisterna.

Los vecinos que necesiten solicitar una pipa de agua pueden hacerlo mediante el sistema digital de reportes del municipio, donde deberán proporcionar sus datos de contacto, referencias del domicilio y señalar el punto de entrega.

ODAPAS también mantiene como teléfono oficial de atención el 55 2000 6600, mientras que su portal municipal identifica el 55 2000 6600, extensión 1002, para la Dirección General.

La Comisión del Agua del Estado de México también registra la cuenta de Facebook Neza ODAPAS como canal del organismo.