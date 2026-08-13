VIDEO: ¡Una sombra recorrió la Tierra! Así se vio el eclipse desde el espacio

¡Espectáculo sobrehumano! El cielo fue escenario de uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes: un eclipse solar total que convirtió por unos minutos algunas regiones del planeta en el escenario de un espectáculo que, visto desde el espacio, adquirió una dimensión completamente distinta.

Aunque el fenómeno no fue visible desde México, debido a que la trayectoria de la sombra de la Luna se desplazó por el hemisferio norte sin alcanzar territorio mexicano, imágenes compartidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) permitieron observar el fenómeno desde otra perspectiva.

VIDEO: Captan sombra recorriento la Tierra durante eclipse solar

En el video difundido por el organismo puede apreciarse cómo la sombra proyectada por la Luna avanzó sobre la superficie terrestre mientras el eclipse ocurría.

La animación permite seguir el desplazamiento de esta enorme zona de oscuridad sobre el planeta y dimensionar algo que desde la superficie puede resultar difícil de imaginar: mientras millones de personas observaban cómo la Luna ocultaba al Sol, desde el espacio podía distinguirse la sombra recorriendo la Tierra.

🌑☀️ Así se observó desde el espacio la sombra de un eclipse solar total.

La animación, elaborada con imágenes de satélite, muestra el desplazamiento de la sombra proyectada por la Luna sobre la superficie terrestre durante un eclipse solar total.

El fenómeno fue visible en gran… pic.twitter.com/mtwMHm40jT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 13, 2026

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra y logra cubrir por completo el disco solar desde determinados puntos del planeta; sin embargo, el fenómeno no significa que toda la Tierra quede en oscuridad.

La sombra que proyecta la Luna forma una zona específica sobre la superficie terrestre. Conforme nuestro planeta continúa con su movimiento y la Luna sigue su recorrido, esa sombra también se desplaza.

Eso es precisamente lo que permite apreciar el material compartido por Conagua: una especie de mancha oscura que avanza sobre el planeta y marca, desde una perspectiva espacial, el lugar donde la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra produce el eclipse.

La escena resulta especialmente llamativa porque permite observar el fenómeno de una manera imposible de experimentar desde tierra.

Mientras una persona ubicada dentro de la franja de totalidad puede ver cómo la luz del día desaparece temporalmente y el cielo cambia de apariencia, desde el espacio la atención se concentra en el movimiento de la sombra sobre la superficie terrestre.

¿En qué lugares pudo verse el eclipse solar total?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la totalidad del eclipse pudo observarse en regiones como Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal.

La posibilidad de observar un eclipse solar total depende directamente de la trayectoria de la sombra lunar.

Por esta razón, mientras algunas regiones tuvieron la oportunidad de presenciar la totalidad, en otros puntos del planeta el fenómeno no fue visible.

México quedó fuera de esa trayectoria, por lo que el eclipse no pudo observarse desde territorio nacional como un eclipse solar total, aun así, el material difundido por Conagua permitió acercar el fenómeno a quienes no pudieron observarlo directamente.