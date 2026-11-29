Tras el paso de la tormenta invernal en México, muchos padres de familia se preguntan si la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá las clases este lunes 30 de noviembre.

Por días, las chamarras y paraguas se apoderaron de las calles debido a los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027.

Incluso, en algunas zonas del centro del país, el termómetro marcó por debajo de los 8 °C. Entonces, ¿habrá clases mañana?

¿Habrá clases mañana 30 de noviembre en México? SEP responde

Ante las bajas temperaturas al amanecer y el fin del puente escolar, padres de familia y alumnos se preguntan si habrá clases este lunes 30 de noviembre o se extenderá el descanso un día más.

Sin embargo, el frío no será motivo para extender el puente escolar. Hasta el momento, la SEP no ha anunciado una suspensión de clases a nivel nacional, por lo que este lunes los alumnos deberán regresar a las aulas con normalidad.

Esto no significa que se descarten cambios durante la temporada invernal, pues las autoridades educativas de cada estado pueden tomar medidas ante las condiciones climáticas.

De hecho, en algunas entidades retrasarán el horario de entrada a las escuelas para evitar que los estudiantes se expongan a las temperaturas más bajas durante el amanecer.

Horario de invierno SEP: ¿En qué estados se modifican los horarios de entrada a clases?

Para proteger a los estudiantes de las bajas temperaturas, en varios estados de México se ha implementado el horario de invierno.

Esto permitirá retrasar o adelantar el horario de entrada y salida a las escuelas de educación básica, especialmente en estas entidades:

Puebla : la entrada y salida se retrasan 30 minutos hasta el 26 de febrero de 2027.

: la entrada y salida se retrasan 30 minutos hasta el 26 de febrero de 2027. Querétaro : las primarias públicas del turno matutino ingresan a las 8:30 horas hasta el 19 de febrero de 2027.

: las primarias públicas del turno matutino ingresan a las 8:30 horas hasta el 19 de febrero de 2027. Tlaxcala : la entrada del turno matutino es a las 8:30 horas hasta nuevo aviso.

: la entrada del turno matutino es a las 8:30 horas hasta nuevo aviso. Chihuahua : en Ciudad Juárez, la entrada se retrasará 30 minutos a partir del 1 de diciembre.

: en Ciudad Juárez, la entrada se retrasará 30 minutos a partir del 1 de diciembre. Michoacán: A excepción de Tierra Caliente y Costa, Michoacán inicia el horario de invierno en las escuelas a partir del 1 de diciembre y hasta el 19 de febrero.

Además, entre las medidas para proteger a los más pequeños se contempla permitir el uso de chamarras por encima del uniforme escolar.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 de la SEP?

Aunque ya se acabaron los puentes escolares del 2026, los estudiantes están a pocas semanas de empezar las vacaciones de invierno.

De acuerdo con el calendario escolar, el último día de clases será el viernes 18 de diciembre.

Mientras que el periodo vacacional comenzará oficialmente el lunes 21 de diciembre y concluirá el martes 5 de enero.