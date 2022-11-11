Tormenta Nicole llega a Georgia y las Carolinas tras daños en Florida

En su trayectoria rumbo al norte, la tormenta Nicole se dirige hacia el área de los estados de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur (las Carolinas) con una serie de fuertes lluvias y tras la devastación que dejó a su paso por Florida en donde dejó al menos a cuatro muertos, además de un camino de casas destruidas y tambaleantes junto a la playa con hoteles y condominios dañados a lo largo de la costa atlántica.

Cabe señalar que en el condado de Volusia, las autoridades locales evacuaron 24 hoteles y condominios ubicados junto a la playa después de que las estructuras se consideraran inseguras, horas después de que la tormenta Nicole tocara tierra en la costa atlántica de Florida como un huracán de categoría 1.

En "Wilbur-by-the-Sea", una comunidad de lujo ubicada frente a la playa justo al sur de Daytona Beach, alrededor de media docena de casas se derrumbaron y cayeron al mar, mientras que otras 25 casas unifamiliares fueron declaradas estructuralmente inseguras y evacuadas, según el más reciente reporte de las autoridades.

4 deaths after #HurricaneNicole in #Florida, #USA



“The structural #damage along our coastline is unprecedented,” George Recktenwald said in a news conference, adding that more buildings will likely be identified as compromised. Also, it was reported about 4 #сasualties pic.twitter.com/M7dzB73EQN — Readovka World (@ReadovkaWorld) November 11, 2022

NASA reporta daños al cohete Artemis tras paso de tormenta tropical Nicole

En un comunicado, George Recktenwald, gerente del condado de Volusia, ha señalado que: "Los daños estructurales a lo largo de nuestra costa no tienen precedentes... Nunca hemos experimentado nada como esto antes... Este va a ser un largo camino de recuperación".

Las playas de esta comunidad (Wilbur-by-the-Sea) de unos 30 mil habitantes, estaban llenas de montones de cemento, madera y barras de refuerzo, donde antes se encontraban grandes casas con pintorescas vistas al océano.

Además de dos personas electrocutadas en la caótica situación que dejó el paso de la ahora tormenta Nicole por el condado de Orange, donde se encuentran Orlando y Disney World, otras dos personas murieron en un accidente de autos registrado en la autopista Florida Turnpike durante la tormenta, según el informe del Orlando Sentinel, que citó a la Patrulla de Carreteras del estado de Florida.

Con vientos sostenidos de 120 km por hora, la tormenta Nicole, derribó las líneas eléctricas, dejando sin servicio amas de 300 mil hogares y negocios. Unas 44 mil 500 viviendas y empresas seguían sin electricidad durante la mañana de este viernes (11 de noviembre de 2022), según informó el sitio web "Poweroutages.us".