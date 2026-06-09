Boris pone en alerta al sur del país; la tormenta tropical traerá lluvias torrenciales

La tormenta tropical Boris mantiene bajo vigilancia a gran parte del país y podría tocar tierra durante la noche de este lunes o la madrugada del martes en las costas de Guerrero, provocando lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del sistema se sentirán principalmente en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Chiapas, aunque también habrá lluvias importantes en regiones del centro y sureste del país.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes por la tormenta Boris?

Durante las próximas horas se esperan lluvias torrenciales en zonas de Guerrero y Oaxaca, mientras que Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas registrarán precipitaciones intensas debido a la tormenta tropical Boris.

Además, Veracruz y Puebla también podrían enfrentar acumulados importantes debido a la combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y canales de baja presión.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que incrementan el riesgo de afectaciones.

Para regiones de #Guerrero y Oaxaca, se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 50 a 70 km/h, durante esta noche. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/FCerpAtkda — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

¿Cuáles son los riesgos por las lluvias torrenciales?

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían provocar:



Inundaciones en zonas urbanas y puntos bajos.

Incremento en niveles de ríos, arroyos y presas.

Deslaves en regiones montañosas.

Encharcamientos severos en vialidades.

Caída de árboles, postes y anuncios espectaculares debido a las rachas de viento.

Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar cruzar corrientes de agua.

Aunque Boris perderá fuerza gradualmente tras ingresar a territorio nacional, sus remanentes continuarán generando lluvias importantes sobre Guerrero, Michoacán y buena parte del centro y sur del país.

¿La tormenta tropical Cristina representa un riesgo para México?

Mientras Boris concentra la atención en las costas mexicanas, la tormenta tropical Cristina continúa fortaleciéndose frente a Centroamérica.

Por ahora, el fenómeno se localiza al sur de las costas de El Salvador y no representa una amenaza directa para México. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un monitoreo permanente de su evolución.

A su vez, la #TormentaTropical #Cristina se localizó a 545 km al sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera de #México con Guatemala, y a 165 km al oeste de Managua, Nicaragua. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/0WTuCMNJVk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

Persistirá la onda de calor en el norte del país

A pesar de las lluvias, varias entidades continuarán registrando temperaturas extremas. Para este martes se esperan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en el este de Sonora, mientras que estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California y Coahuila podrían alcanzar entre 40 y 45 grados.

La onda de calor seguirá afectando principalmente regiones del norte y noroeste del país.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México y el Estado de México?

El Valle de México tendrá una jornada marcada por el cielo nublado y las lluvias. Durante la mañana se prevé ambiente fresco, bancos de niebla y algunas lluvias aisladas. Por la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones, con lluvias fuertes principalmente en zonas del norte y suroeste del Estado de México.

En la Ciudad de México se esperan chubascos y lluvias intermitentes acompañadas de posibles descargas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados Celsius como mínima y entre 23 y 25 grados como máxima en la capital del país.

Para el Estado de México se pronostican temperaturas de entre 10 y 12 grados por la mañana y máximas de 19 a 21 grados durante la tarde.

