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Boris pone en alerta al sur del país; la tormenta tropical traerá lluvias torrenciales

Protección Civil pide extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos durante las próximas horas debido a la tormenta tropical Boris.

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Tormenta tropical Boris dejará lluvias torrenciales en Guerrero, Oaxaca y otros estados.|SMN

Escrito por: Oscar Morales

La tormenta tropical Boris mantiene bajo vigilancia a gran parte del país y podría tocar tierra durante la noche de este lunes o la madrugada del martes en las costas de Guerrero, provocando lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del sistema se sentirán principalmente en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Chiapas, aunque también habrá lluvias importantes en regiones del centro y sureste del país.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes por la tormenta Boris?

Durante las próximas horas se esperan lluvias torrenciales en zonas de Guerrero y Oaxaca, mientras que Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas registrarán precipitaciones intensas debido a la tormenta tropical Boris.

Además, Veracruz y Puebla también podrían enfrentar acumulados importantes debido a la combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y canales de baja presión.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que incrementan el riesgo de afectaciones.

¿Cuáles son los riesgos por las lluvias torrenciales?

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían provocar:

  • Inundaciones en zonas urbanas y puntos bajos.
  • Incremento en niveles de ríos, arroyos y presas.
  • Deslaves en regiones montañosas.
  • Encharcamientos severos en vialidades.
  • Caída de árboles, postes y anuncios espectaculares debido a las rachas de viento.

Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar cruzar corrientes de agua.

Aunque Boris perderá fuerza gradualmente tras ingresar a territorio nacional, sus remanentes continuarán generando lluvias importantes sobre Guerrero, Michoacán y buena parte del centro y sur del país.

¿La tormenta tropical Cristina representa un riesgo para México?

Mientras Boris concentra la atención en las costas mexicanas, la tormenta tropical Cristina continúa fortaleciéndose frente a Centroamérica.

Por ahora, el fenómeno se localiza al sur de las costas de El Salvador y no representa una amenaza directa para México. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un monitoreo permanente de su evolución.

Persistirá la onda de calor en el norte del país

A pesar de las lluvias, varias entidades continuarán registrando temperaturas extremas. Para este martes se esperan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en el este de Sonora, mientras que estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California y Coahuila podrían alcanzar entre 40 y 45 grados.

La onda de calor seguirá afectando principalmente regiones del norte y noroeste del país.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México y el Estado de México?

El Valle de México tendrá una jornada marcada por el cielo nublado y las lluvias. Durante la mañana se prevé ambiente fresco, bancos de niebla y algunas lluvias aisladas. Por la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones, con lluvias fuertes principalmente en zonas del norte y suroeste del Estado de México.

En la Ciudad de México se esperan chubascos y lluvias intermitentes acompañadas de posibles descargas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados Celsius como mínima y entre 23 y 25 grados como máxima en la capital del país.

Para el Estado de México se pronostican temperaturas de entre 10 y 12 grados por la mañana y máximas de 19 a 21 grados durante la tarde.

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