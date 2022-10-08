La tormenta tropical Julia se convertirá en huracán: CNH

La tormenta tropical Julia se convertirá en huracán durante la tarde o noche del sábado 8 de octubre mientras se dirige rápidamente hacia la costa Caribeña de Nicaragua y también pasará por las islas colombianas que se encuentran en esa zona, según los más recientes reportes del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

"Julia va camino de Nicaragua de prisa" dijo el CNH. "Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida en Centroamérica y el sur de México hasta principios de la próxima semana".

La tormenta tropical Julia se encontraba a unos 365 kilómetros de alcanzar la costa de Bluefiels, en Nicaragua, y a 130 kilómetros de la isla colombiana de San Andrés, en la costa oriental de Centroamérica, a donde llegaría en la tarde del sábado, añadió el CNH.

Here are the 11 AM EDT 10/8 Key Messages for Tropical Storm #Julia. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6qmfpN6KCO — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2022

Centroamérica en alerta por Julia

La región de Centroamérica a comenzado los protocolos de alerta ante la llegada de Julia, según dijeron el sábado autoridades de los países latinoamericanos, tan solo una semana después de que el huracán Ian dejara serios daños a su paso por Cuba y Florida.

Julia cruzaría Nicaragua el domingo hacia la costa pacífica del país, llegando a Honduras y el Salvador la noche del domingo al lunes, y desplazándose posteriormente hacia el sur de México donde podría causar inundaciones la próxima semana, añadió el CNH.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en la mañana en su cuenta de Twitter que el país se encuentran en "alerta máxima" ante la aproximación de Julia, apuntando que esperan que la tormenta llegue a la Isla de San Andrés entre las 7 y las 9 de la noche, hora local.

Por su parte, todo el territorio de Guatemala se encuentra en alerta roja ante la llegada de Julia, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres del país.

La Coordinadora también mencionó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología del país, se espera que la tormenta se intensifique a huracán en las próximas 24 horas pero, "al momento de ingresar a Nicaragua perderá intensidad gradualmente".