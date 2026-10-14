Tormenta tropical “Trudy” se fortalece enfrente de Guerrero: Esta es su trayectoria para los próximos días; se espera que llegue a huracán categoría 4

El ciclón "Trudy" sigue avanzando enfrente del Océano Pacífico. Por ahora se mantiene como tormenta tropical al sur de las costas de Guerrero, pero los pronósticos dicen que su intensidad se irá fortaleciendo muy rápido.

Por ahora su trayectoria indica que llegaría a ser un huracán mayor, de categoría 4.

¿Dónde está la tormenta tropical "Trudy" ahora y cuándo se podría convertir en huracán?

¿Dónde está la tormenta tropical "Trudy" hoy?

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el centro de la tormenta tropical "Trudy" está a 560 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 650 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

Por ahora mantiene vientos máximos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y se mueve para el oeste-noroeste a 17 km/h.

¿Qué va a provocar la tormenta "Trudy" en México?

Aunque todavía está mar adentro, la criculación de este fenómeno va a mantener las condiciones para que ingrese humedad. Esto va a reforzar la probabilidad de lluvias y nublados en estados del sur y sureste del país, principalmente en Oaxaca y Guerrero.

Las autoridades dicen que por ahora el ciclón no es un peligro para la costa.

¿Cuándo se va a convertir en huracán?

El pronóstico de su trayectoria dice que la madrugada del jueves 15 de octubre el sistema va a tomar fuerza y llegará a huracán categoría 1 a 530 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

Para el mediodía del mismo jueves 15 de octubre seguirá con esa misma categoría a 470 kilómetros de Técpan de Galeana, Guerrero.

"Trudy" podría llegar a ser huracán categoría 4

Todo indica que su intensificación va a avanzar rápido. Para las primeras horas del viernes 16 de octubre alcanzará la categoría 3 a 400 kilómetros de Técpan de Galeana, y durante la madrugada del sábado 17 de octubre podría llegar a ser un huracán categoría 4 con vientos de hasta 260 km/h, a 265 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Cuándo se espera que "Trudy" baje su intensidad?

El domingo 18 de octubre, "Trudy" bajaría a categoría 3 a 110 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Para el lunes 19 se ubicaría como categoría 2 a 115 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.