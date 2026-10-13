¿Cuándo podría llegar el huracán “Trudy” a México y qué significa que sea de categoría mayor?

La temporada de ciclones en el Océano Pacífico sigue pegando con fuerza y otro fenómeno ya se está formando frente a costas mexicanas. Tras la formación de la Depresión Tropical 21-E frente a las costas del sur del país, los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes alertaron sobre la velocidad con la que estaría ganando fuerza. Este sistema tomaría el nombre de "Trudy" al evolucionar y podría alcanzar la categoría de huracán mayor al cierre de esta segunda semana de octubre.

¿Cuándo se espera que llegue el huracán "Trudy" y que implica que llegue a una categoría mayor?

¿Cuándo se convertiría en huracán "Trudy"?

Según el boletín CNH emitido a las 9:00 horas de este martes 13 de octubre, el sistema se localiza a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, con movimiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Los pronósticos meteorológicos dicen que experimentará una rápida intensificación: se prevé que alcance la fuerza de huracán por la noche del miércoles 14 de octubre y que continúe su avance rumbo al fin de semana.

Se formó la depresión tropical Veintiuno-E en el océano Pacífico.



Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país.



Vía: @conagua_clima pic.twitter.com/MUdqnHC1K9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

¿Qué significa que un ciclón sea considerado de categoría mayor?

En la escala Saffir-Simpson, se clasifica como huracán mayor a los sistemas que alcanzan la categoría 3, 4 o 5. Esto significa que tendrá vientos muy destructivos superiores a los 178 km/h, capaces de arrancar árboles, dañar estructuras, provocar cortes prolongados de energía y generar severas inundaciones costeras por la marea de tormenta.

¿Cuándo podría el huracán "Trudy" convertirse en huracán mayor?

El reporte dice que la depresión tropical tiene vientos máximos de 55 km/h, pero al encontrar condiciones favorables en las aguas del Pacífico, su evolución será acelerada.

Todo indica que el sistema alcance la categoría de huracán mayor el próximo viernes 16 de octubre, reduciendo un poco su velocidad de avance mientras va hacia el norte-noroeste.

Oleaje peligroso y corrientes de arrastre en el sur de México

Aunque por el momento no existen alertas o avisos costeros vigentes para la población, las autoridades advierten que los primeros efectos comenzarán a sentirse a finales de esta semana.

Las olas generadas por el ciclón llegarán a las costas del sur de México, provocando condiciones peligrosas para la navegación y turistas debido a corrientes muy fuertes.