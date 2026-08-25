Tormentas con descargas eléctricas en México: Estados afectados y recomendaciones de Protección Civil para protegerse

Las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas seguirán en México este martes 25 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, y la Coordinación Nacional de Protección Civil advirtieron a la población que fenómenos meteorológicos causarán impactos en varios estados de la República Mexicana.

¿Qué fenómenos están provocando tormentas?

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que el monzón mexicano en el noroeste, junto con inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 31 en el Pacífico, son los principales fenómenos las tormentas de los últimos días.

A esto se le suman canales de baja presión dentro del país y una circulación ciclónica que tendrán cielos nublados y el temporal de lluvias que ya se activó.

Estados donde se esperan lluvias más intensas

El reporte dice que las lluvias más fuertes durante el día se concentrarán en el Pacífico y zonas del occidente. Los estados que deben tomar precauciones son:

Nayarit, norte y centro

Jalisco, norte y centro

Colima

Michoacán, norte, centro y este

Guerrero, este

¿Dónde va a llover hoy?

Para estados como Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán se pronostican lluvias fuertes.

En la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Sonora, Chihuahua, Baja California y la península de Yucatán habrá chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas.

Alerta por inundaciones, deslaves y encharcamientos

Las autoridades de Protección Civil advirtieron que el agua puede provocar el desbordamiento de ríos, arroyos, deslaves en carreteras e inundaciones en zonas urbanas.

En las zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla habrá temperaturas frías de entre 0 y 5 grados durante la mañana y en el norte seguirá el ambiente caluroso.

Recomendaciones básicas para protegerte durante la tormenta

Ante las tormentas eléctricas y fuertes lluvias, Protección Civil emitió estas sugerencias para la población:

