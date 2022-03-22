VIDEO: Texas luce devastado tras paso de tornados

Decenas de casas, edificios y varios heridos dejó el paso de un sistema de tornados y fuertes tormentas en Texas, informaron las autoridades de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos informó que durante las últimas horas se registraron 20 tornados tanto en Texas como en Oklahoma, lo que provocó la destrucción de casas, edificios y negocios, además de cortes en la red eléctrica.

Greg Abbott, gobernador de Texas indicó que no se reportaron muertos por el paso de los tornados y las tormentas.

“Gobernador Abbott, funcionarios del condado de Williamson estamos agradecidos porque no hubo informes de vidas perdidas por tornados”, escribió en su cuenta de Twitter.

En redes sociales compartieron varios videos donde se aprecian los daños que provocaron los tornados en Texas. En uno de los clips se aprecia el momento en que varias personas se encuentran en el estacionamiento de un centro comercial cuando el tornado levanta varios objetos a su paso.

|Reuters

En otras imágenes se vio cuando el tornado volcó una camioneta y ésta después intentó continuar con su camino para salir de los fuertes vientos.

Continuarán los tornados en Estados Unidos

El sistema de tornados se dirige hacia el noreste de Estados Unidos, sin embargo, algunas zonas de Texas lucen devastadas. Entre las zonas más afectadas se encuentran los condados de Jack, Dallas, Erath, Palo Pino, Parker, Williamson y parte de Denton.

Un poderoso #tornado toca una tienda Walmart en Round Rock #Texas; daños generalizados pic.twitter.com/XxPdHpEAtB — Geofisico (@ChaacTlaloc) March 22, 2022

El Servicio Nacional del Clima estadounidense indicó que aún se espera un clima severo en todo el Valle del Bajo Mississippi y los estados de la costa media del Golfo, indicó que se pueden esperar algunos tornados fuertes y vientos dañinos potencialmente generalizados.

“Se emitió una alerta de tornado para partes del noreste de Mississippi y el oeste de Alabama hasta las 7 p. m. CDT. La amenaza de tornado continuará hasta las horas de la tarde, pero también son posibles vientos de hasta 75 mph y granizo severo”, informó el Servicio del Clima.

